Mario Kart 8 Deluxe

Na Zelda: Breath of the Wild is het tijd aan de volgende gevestigde serie om zijn intrede te maken op de Nintendo Switch. Met Mario Kart 8 Deluxe brengt Nintendo een opgesmukte Wii U-versie en hoopt men ook met deze versie genoeg volk aan te sporen tot de aankoop van de nieuwe console/handheld.

Met Mario Kart 8 Deluxe krijgen we een opgesmukte Wii U-versie die naast de originele content ook met alle uitbreidingen komt. De orginele Mario Kart 8 was reeds gevuld met een mooie hoeveelheid content, maar met de toevoeging van alle uitbreidingen komen we nu tot een totaal van 48 tracks. De verschillende tracks zijn ondergebracht in Cups die elk 4 tracks tellen. Je kan je dus verwachten aan een totaal van 12 verschillende Cups. Verder krijg je de volgende modi ter je beschikking: Grand Prix, Time Trials, VS Race en Battle.

Naast die verschillende modi heb je natuurlijk ook de keuze uit verschillende cc. Dit is niks nieuw voor de kenners onder ons, maar de cc staat voor de snelheid waarmee de voertuigen op de baan gaan. Je kan een keuze maken uit 50, 100, 150 en 200. Je kan daarnaast ook kiezen om gespiegeld te racen. Elke Cup bestaat zoals hierboven vermeld uit 4 verschillende tracks. Naargelang je positie in de race krijg je een aantal punten toegestopt. Diegene die aan het einde het hoogste aantal punten heeft, wint de Cup. Je wordt uiteraard ook beloond wanneer je in de top drie komt te staan. Zo krijg je respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen trofee. Dit is ook een kleine zet om te zorgen dat je overal goud probeert te halen, want dat wil toch iedereen.

Verder heb je de Time Trials waar je gaat racen om drie laps zo snel mogelijk af te leggen. Hierbij kan je selecteren om tegen een 'Ghost Rider' te rijden. Indien je dit selecteert, krijg je een andere persoon vanop het internet als een spookje op je racetrack. Zo krijg je een beetje een indicatie van hoe goed je het wel doet en geeft het een extra zet om er volledig voor te gaan. Wanneer je tevreden bent over je tijd kan je deze data uploaden. Zo kan je jouw tijd gebruikt worden voor een 'Ghost Rider' bij een andere persoon. De VS Race laat je toe om een race te starten met eigen gekozen regels.

Als laatste krijgen we de Battle-mode. Bij de Wii U-versie wrd die nogal negatief ontvangen, omdat we niet echt Battle Arena's kregen, maar het gewoon uitvochten op de bestaande tracks. Dit is nu volledig aangepast en Nintendo voorziet specifieke Battle Arena tracks om de verschillende Battles op uit te vechten. Een mooi pluspunt. De mogelijkheden binnen deze mode zijn Balloon, Renegade, Bob-omb Blast, Coin Runner en Shine Thief. Bij Balloon start je met vijf ballonnen aan je wagentje. Je moet proberen om de ballonnen van de andere spelers kapot te prikken en dit doe je met de pick up items die je in de arena krijgt. Aan het einde van de ronde wordt er bekeken wie het meest ballonnen heeft verkregen. Je overgebleven ballonnen en diegene die je doorprikt hebt, worden opgeteld.

Renegade is een soort van politie versus dieven spel. Het ene team moet het andere team in de gevangenis weten te steken, maar het heeft daarvoor wel een beperkte tijd en gevangen kunnen terug bevrijd worden. Bij Bob-omb Blast moet je zoveel mogelijk andere spelers weten te raken met een bom. Diegene die hier de meeste mensen heeft geraakt, wint. Coin Runner legt zichzelf uit, aangezien je daar de meeste muntjes moet verzamelen. Als laatste hebben we Shine Thief. Hierbij moet je de Shine Sprite stelen en dit twintig seconden bij je houden. Lukt dit, dan mag je jezelf tot winnaar uitroepen.

Op de tracks vind je op bepaalde locaties magische kistjes terug. Wanneer je er doorheen rijdt, krijg je items om het de tegenstanders wat moeilijker te maken. Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om twee items meteen op te pikken en op te slaan. Zo zal je twee magische kistjes boven elkaar zien staan en deze zijn natuurlijk in mindere mate te vinden. Wanneer je er dan doorheen eentje rijdt, krijg je meteen twee items ter je beschikking die ook hier beiden random zijn gekozen. Cups en races die je trouwens tot een goed einde weet te brengen, resulteren in een bepaald aantal coins. De coins zorgen ervoor dat je nieuwe stukjes voor je voertuig kan vrijspelen. Ieder item heeft specifieke eigenschappen, dus je moet goed wikken en wegen welk item je wil gebruiken. Voor de rest zal je alle items terugvinden die in het origineel aanwezig waren. Verder krijg je met de Deluxe-versie ook een aantal nieuwe personages, waaronder de Inklings uit Splatoon. Zo krijg je nog wat extra personaliseringsmogelijkheden.

Bij Mario Kart 8 Deluxe krijg je de mogelijkheid tot Singleplayer, Multiplayer, Online Play en Wireless Play. De eerste drie spreken nogal voor zich en de laatste laat je toe om te connecteren met een andere Switch, zodat je met een aantal personen samen kan spelen. Verder biedt de Switch je een aantal mogelijkheden om de game te spelen. Zo kan je om te beginnen de titel spelen op de Switch zelf in handheld-mode. Verder kan je met een of meerdere spelers aan de slag wanneer je de titel in de Dock steekt. Hierbij zal je TV worden opgesplitst, zodat iedereen een stuk kan bekijken. Je kan de Switch ook op zijn stand zetten, waarmee je zo met een maximum van twee spelers aan de slag kan gaan. Nintendo voorziet je ook twee hulpmiddelen om je Joycon in te steken onder de vorm van een stuurwiel, waardoor het makkelijk wordt om een enkele Joycon vast te nemen. Indien je wenst kan je ook met je stuur zelf draaien om zo je wagentje te controlleren. Het stuurwiel is natuurlijk een aparte aankoop.

<iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/uTts2KTrS8g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Grafisch ziet Mario Kart 8 Deluxe er natuurlijk geweldig uit en dit zowel in de handheld-mode als wanneer je deze in de Dock steekt. In de Dock-mode krijg je een mooie 1080p 60fps en dit wordt mooi behouden. Een mooie upgrade van de native 720p op de Wii U. In de handheld-mode is dit 720p (de resolutie van het scherm), maar ook hier krijg je een solide 60fps voorgeschoteld. De verschillende tracks zien er dan ook geweldig uit en de kleine details ogen mooi in beeld. Dit kan je ook doortrekken naar de soundtrack die gewoon geweldig door de speakers knalt. Wanneer wij Mario Kart 8 Deluxe opstarten, roepen we dan ook nog steeds luidkeels 'Mario Kart Eight!' mee.