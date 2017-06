Dirt 4

[gespeeld op PS4]

Rallygames zijn altijd al een delicate zaak geweest. Als een ontwikkelaar een klein beetje de mist in gaat in verband met de besturing of het snelheidsgevoel, dan is het plezier van het racen al snel verdwenen. Gelukkig slaagt Codemasters er bij Dirt al een tijdje in om een degelijke racegame op poten te zetten.

Dirt 3, de vorige genummerde Dirt-game, verscheen alweer in 2011 en dus heeft het eigenlijk zes jaar geduurd voor die met Dirt 4 een opvolger heeft gekregen. In die tussenperiode hebben we natuurlijk ook nog Dirt Showdown, Colin McRae Rally voor mobiele toestellen en vrij recent nog Dirt Rally gekregen. Showdown was een beetje een spin-off van de reeks en Dirt 4 neemt dan ook vooral een voorbeeld aan Dirt Rally.

Wat snel opvalt, is dat er in Dirt 4 geen sprake meer is van gymkana. Sommige mensen zullen dat jammer vinden, maar in Dirt 4 wordt er voornamelijk gefocust op de echte rallysport en sporten die daar nauw verwant aan zijn.

Naast de typische rallyevents, bevat Dirt 4 immers ook Rallycross en Landrush events. In Rallycross worden een aantal wagens op een klein circuit geplaatst waar ze tegen elkaar moeten strijden. Landrush is een gelijkaardig idee, alleen wordt daar gebruik gemaakt van trucks en buggy’s. Beide modes zijn een welgekomen afwisseling tussen het rallyrijden door, al vinden we het jammer dat er niet zoveel locaties en tracks aanwezig zijn in die twee modes. Ook het aantal events in die modes is niet bepaald uitgebreid en het valt zo toch op dat ze vooral dienen om nu en dan de sleur eens te breken.

Dan is er bij het gewone rallyrijden een breder arsenaal aan mogelijkheden, al zou je dat op het eerste zicht niet zeggen. Er zijn meer dan voldoende kampioenschappen aanwezig, maar die worden gereden in slechts vijf landen: Australië, Zweden, de Verenigde Staten, Wales en Spanje. Het aantal omgevingen is dus vrij beperkt.

Dat kan van het aantal stages niet gezegd worden, want dat is eigenlijk vrijwel eindeloos. De tracks worden immers gegenereerd op basis van ‘Your Stage’. Er zijn dus geen vaste parcours die je zal moeten berijden, maar een schier oneindig aantal verschillende mogelijkheden. Dat zorgt er voor dat, ondanks een beperkt aantal omgevingen, je niet snel verveeld zal geraken.

De grootste moot van Dirt 4 zal je doorbrengen in de Career Mode, waar je natuurlijk je eigen carrière moet uitbouwen door races te winnen. Daarbij moet je niet enkel rekening houden met jezelf, maar ook met je hele team. Je moet sponsors zoeken, engineers aanwerven, de faciliteiten van je team uitbreiden en natuurlijk de juiste auto’s kopen. Daarvoor zal je veel geld nodig hebben, geld dat je verdient door events te rijden.

Vrees echter niet wanneer je niet genoeg geld hebt om een auto te kopen om een bepaalde rally te rijden. Dirt 4 verplicht je dan niet om te gaan grinden, maar biedt je de mogelijkheid om een team te kiezen en in hun naam te rijden. Je zal er dan wel een kleinere winstpremie aan overhouden, maar het zorgt er wel voor dat je constant vooruitgang maakt, in plaats van dat je steevast een aantal races terug moet rijden om geld te verdienen. Win je een race, dan krijg je soms ook gewoon een wagen toegestopt, die je dan in een volgende rally kan gebruiken. Alles samen bevat Dirt 4 meer dan voldoende wagens in allerhande categorieën. WRC-wagens moet je niet verwachten, want daar heeft Codemasters niet de nodige licenties voor.

Wil je nog meer geld verdienen, dan kan je natuurlijk gewoon de moeilijkheidsgraad verhogen. Naar goede gewoonte krijg je op dat vlak heel wat vrijheid in Dirt 4. Elk aspect kan je aanpassen en naargelang de hulpmiddelen die je wel of niet gebruikt, zal je meer of minder geld krijgen voor het winnen van races. Race je tegen een zwakke AI en met veel restarts, dan krijg je dus minder geld dan wanneer je het allemaal wat pittiger houdt. Het zorgt er voor dat Dirt 4 een game voor iedereen is en dat je desgevallend de moeilijkheidsgraad kan aanpassen wanneer dat nodig is. Je kan het zelfs tussen twee stages in doen.

De Career Mode is trouwens niet het enige waar je jezelf mee kan bezighouden in Dirt 4. Er zijn ook nog de modes Competitive, Freeride, Multiplayer en Joyride. In Competitive kan je deelnemen aan een heleboel online events, om zo wat extra geld te verdienen, afhankelijk van je prestaties. Daarbij zijn zowel dagelijkse, wekelijkse als maandelijkse events aanwezig. Echte racefanaten weten zo altijd wat te doen.

In Freeride kan je als speler zelf je events in elkaar steken, waarbij er gebruik wordt gemaakt van ‘Your Stage’. Je kan een aantal parameters ingeven, zoals de moeilijkheid en de lengte van de stage, waarna er speciaal eentje wordt gemaakt naar jouw wens. Die kan je dan vervolgens delen met je vrienden, zodat ook zij er mee aan de slag kunnen. In Multiplayer doe je vrijwel hetzelfde, maar is het de bedoeling dat je het onmiddellijk opneemt tegen andere online spelers.

Tot slot hebben we Joyride, het laatste greintje gymkana dat het heeft overleefd. Daarin heb je Time Attack en Smash Attack. Die eerste spreekt natuurlijk voor zich en ook die tweede is niet echt moeilijk te begrijpen. In plaats van zo snel mogelijk een bepaald parcours te rijden, moet je in Smash Attack binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk blokken kapot rijden. Dat doe je natuurlijk door goed en snel te rijden, waardoor het verschil met Time Attack vrij minimaal is.

We hebben het nu al vrij uitgebreid gehad over de inhoud van de game, maar nog maar bitter weinig over het rijgedrag, wat toch wel belangrijk is voor een racegame. Codemasters toonde in Dirt Rally al dat het de juiste weg had gevonden voor de manier waarop de auto’s zich gedragen op de weg en zet dat pad in Dirt 4 gewoon verder. De verschillende soorten auto’s voelen ook daadwerkelijk verschillend aan en je hebt nooit het gevoel dat ze over de baan zweven, een probleem dat heel wat racegames wel eens hebben.

Doorheen de game zal je je rijstijl meer dan eens moeten aanpassen, afhankelijk van het soort auto waar je mee rijdt, wat er voor zorgt dat je steeds op de top van je kunnen moet presteren. Voeg daar nog eens aan toe dat auto’s natuurlijk heel wat schade kunnen oplopen als je ze tegen bijvoorbeeld een vangrail parkeert, en je weet dat je steevast je best mag doen om op de baan te blijven.

Ook grafisch ziet Dirt 4 er goed uit. De auto’s zijn tot in detail uitgewerkt en ook de omgevingen zien er mooi uit. Natuurlijk gaan die soms wel een beetje vervelen, omdat er niet in zo veel verschillende landen races plaats vinden.