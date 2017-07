Arizona Sunshine

[gespeeld op PS4 met PlayStation VR]

Arizona Sunshine van de Nederlandse ontwikkelaars Vertigo Games en Jaywalkers Interactive verscheen ongeveer een half jaartje geleden al op pc, voor HTC Vive en Oculus Rift. Nu kreeg de game ook een port naar PS4, waar natuurlijk gebruik moet gemaakt worden van de PlayStation VR. Er werd ook meteen support voor de Aim Controller aan toegevoegd.

Arizona Sunshine speelt zich, zoals de titel al doet vermoeden, af in Arizona. Daar kruip je in de huid van een overlever van de zombie-apocalyps. Alleen is maar alleen en dus besluit je op zoek te gaan naar andere overlevenden. Veel meer valt er over het verhaal eigenlijk niet te vertellen. Dat is eigenlijk ook niet nodig, want de game houdt zich bezig met slechts één ding: zombies neerknallen.

Die zombies zal je in overvloed tegenkomen. Niet dat je veel verschillende zombies tegenkomt, maar wel meer dan genoeg. Qua types zijn er echter maar twee verschillende, namelijk zombies die traag bewegen en zombies die snel bewegen. Voor de rest hebben wij niet echt verschillen opgemerkt. Behalve dan dat er soms een zombie zo slim is geweest om een helm op te zetten en het dus niet zo eenvoudig is om een headshot te halen.

Die headshots zijn trouwens bijzonder belangrijk, want in Arizona Sunshine krijg je geen overvloed aan munitie. Je moet dan ook overal waar mogelijk op zoek gaan naar extra kogels, want wij vielen meer dan eens zonder en dan kan je wel proberen om te gaan lopen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. En meer dan eens lukt het ook gewoon niet.

Als je veel headshots moet scoren, dan is het natuurlijk belangrijk dat je goede wapens hebt en dat je goed kan mikken. Wapens zitten er alvast voldoende in de game, als je ze natuurlijk niet vergeet op te pikken. Arizona Sunshine is een bijzonder lineaire game – het is net niet on-rails – maar je zal toch slim genoeg moeten zijn om alle mogelijke kastjes enzovoort te doorzoeken op zoek naar kogels en wapens.

Het mikken is een ander probleem. Net als in een game als pakweg Farpoint, moet je dat zo realistisch mogelijk doen. Dat wil zeggen dat je het vizier naar je gezicht moet brengen en één oog moet dichtknijpen om goed te kunnen mikken. Dat is een bijzonder leuk systeem, dat vooral met de Aim Controller heel realistisch aanvoelt. Alleen, het mikken zelf lukt niet zo goed. Wanneer je door het vizier probeert te kijken, heb je steeds het gevoel alsof het een beetje heen en weer beweegt. Daardoor heb je een slecht zicht op de situatie en slaag je er te vaak niet in om goed te mikken. Wij besloten dan maar om het vizier te laten voor wat het was, maar dan ben je natuurlijk een stuk minder accuraat en lijkt het meer op een gokspel.

Ook de manier waarop je beweegt, krijgen we op de één of andere manier niet goed. De ontwikkelaars geven je heel wat opties om op dat vlak je eigen stijl te ontwikkelen. Je kan er voor kiezen om telkens kort te teleporteren en je in gradaties om te draaien, maar je kan ook gewoon wandelen en er voor kiezen om te strafen en ga zo maar door. Alle mixvormen zijn een optie. Toch vonden wij nooit een manier die vlot aanvoelde en legden we te vaak het loodje omdat we niet vlot genoeg konden bewegen of in de war geraakten met de besturing.

Wat we bovendien ook niet bepaald handig vonden, is dat je alles enkel kan veranderen als je uit de game bent en in het hoofdmenu. Dat wil zeggen dat je niet snel een beetje kan experimenteren om dan je keuze te maken, want je verliest telkens flink wat tijd met het omzetten van de controls.

Bovendien kregen we toch ook wat last van bewegingsziekte. Nu zal je zeggen dat dit niet zo vreemd is, maar bij andere games hebben we daar toch minder problemen mee en een game als Farpoint toont dat dit genre het ook zonder dat probleem kan. Daardoor zal je Arizona Sunshine nooit echt lang kunnen spelen. Gelukkig is de singleplayer maar een viertal uurtjes lang. De levels zijn ook niet toevallig redelijk kort, om je voldoende ruimte te geven om af en toe te rusten.

Naast die singleplayer bevat Arizone Sunshine ook een co-op, waarin je de game met een vriend kan spelen en in de Horde Mode kan je zelfs met tot vier spelers samen aan de slag. In die Horde Mode krijg je naar goede gewoonte heel wat zombies op je afgestuurd en is het de bedoeling om zo lang mogelijk te overleven.

Een van de redenen waarom we wat last krijgen van bewegingsziekte, zijn trouwens ook de graphics. We hebben wat beelden gezien van Arizona Sunshine op pc en we hebben het gevoel dat de game er voor PS VR iets minder goed uitziet. Dat is toch jammer, want daardoor komt het een beetje goedkoop over, terwijl het toch een game is waar best wat werk in is gekropen.