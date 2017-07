Dr. Kawashima’s Duivelse Brain Training

[geschreven door Kenneth]

Voor zij die geen goed geheugen hebben: Dr. Kawashima en zijn brein-trainende games waren in het midden van de jaren 2000 heel even een wereldwijde sensatie. Het was een poging van Nintendo om hun DS-platform aantrekkelijker te maken voor een ouder publiek. Met succes, zo bleek ook, want van de tweede game in de reeks gingen maar liefst 14 miljoen exemplaren over de toonbank. Na tien jaar is de reeks nu terug op de Nintendo 3DS.

De nieuwe episode in de Brain Training-reeks luistert naar de naam ‘Duivelse Training’. Dat doet vermoeden dat Dr. Kawashima bij een fout antwoord je in de kont prikt met een drietand, maar verwijst eigenlijk gewoon naar de iets moeilijkere nieuwe categorie die aan de oefeningen is toegevoegd. In Duivelse Training wordt namelijk je werkgeheugen op de proef gesteld, ofte hoe goed je geconcentreerd kunt blijven.

Dr. Kawashima steekt eerst van wal met een betoog over de afleidende werking van smartphones, computers en andere digitale media: een speech die we ondertussen allemaal al meerdere keren gehoord hebben. Daarna gooit hij je direct de titulaire Duivelse Training in. Je begint met simpele oefeningen, zoals een spelletje memory of het onthouden van resultaten van rekensommen. Naarmate je echter goede scores blijft behalen, neemt ook de moeilijkheidsgraad van de oefeningen toe. In het begin van je brain training-carrière haalde je nog vlotjes een perfecte score, maar enkele niveau’s later begint je grijze massa toch moeite te krijgen.

Voor sommige mini-games moet je je antwoorden op het touchscreen neerschrijven met je stylus. Dit gaat over het algemeen goed, maar bij sommige cijfers en letters kan de game toch even moeite krijgen. Een één gaat nogal gauw op een zeven lijken, of een i op een l. De game geeft je vaak ook weinig tijd om te verbeteren, waardoor je dus algauw met enkele foute antwoorden opgezadeld kunt zitten. Na een tijdje krijg je de juiste schrijfstijl onder de knie, al kun je af en toe toch nog onbedoelde foutjes tegenkomen.

De game houdt je voortgang ook bij op een scorekaart (en kan ook meerdere scorekaarten op één game opslaan, zodat er meerdere mensen met dezelfde 3DS kunnen spelen) en moedigt je aan om iedere dag terug te keren. Zo speel je ook nieuwe mini-games vrij, om weer verder je brein te gaan trainen. Naast de ‘duivelse’ categorie heb je ook standaard trainingsoefeningen en een recreatie-categorie, waarin je enkele spelletjes kunt spelen die – volgens de ontwikkelaar – je brein helpen te relaxen.

Het zit allemaal erg mooi in elkaar. Dr. Kawashima’s hoofd zweeft quasi altijd ergens op het scherm, om je aan te moedigen of uitleg te geven. Of het daadwerkelijk effectief is, is niet zo zeker. De game is zeker uitdagend en biedt voldoende variatie om je toch even te doen terugkomen. Door middel van de scorekaarten en tussentijdse evaluaties word je hier oorspronkelijk ook echt toe aangemoedigd: wanneer de game je tijdens je eerste training laat weten dat je het werkgeheugen hebt van een 70- tot 80-jarige, wil je ongetwijfeld ook gewoon beter doen. Je voelt dan ook een zeker gevoel van voldoening wanneer je erin slaagt om die slechte scores te verbeteren. Of je daarna blijft terugkomen, hangt vooral van jezelf af.