Marooners werd op 15 september gelanceerd op Steam door de Nederlandse studio M2H. Stapsgewijs verloor de game steeds meer spelers waardoor de online multiplayer ten dode opgeschreven leek, maar de ontwikkelaar wil de game nieuw leven inblazen met een nieuwe (gratis) uitbreiding.

De ontwikkelaars omschrijven Marooners zelf als een party game met een unieke twist. De twist zit hem in het feit dat de game een aantal minigames kiest en steeds switcht tussen deze games. Je speelt dus een 10-tal seconden minigame A, waarna je switcht naar minigame B en daarna terug verder gaat met waar je gebleven was in game A. Zo wil de studio een gevoel van chaos creëren, maar helaas doen ze dat ook al door tekort te schieten op het vlak van gebruiksvriendelijkheid.

Dit wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in de manier waarop je je eigen personage moet herkennen in de minigames. Boven elke speler wordt er een label geplaatst varierende van P1 tot P6, wat het moeilijk maakt om je eigen personage te kunnen onderscheiden. Allereerst moet je dus nagaan welke speler je precies bent en moet je dit ook nog onthouden wanneer de minigames switchen. Meermaals begonnen we dan ook een minigame op slechte voet door een personage te willen besturen dat eigenlijk iemand anders toebehoorde. Op het moment dat je je dat realiseert, ben je natuurlijk al ergens van een platform geflikkerd of in een vuurkorf gelopen. Dit is een manier waarop de game chaos creeërt, maar dan op een manier waarop het niet bedoeld was.

Gameplaygewijs is er ook niet veel diepgaands te vinden. Alle minigames zijn opgebouwd volgens hetzelfde concept; je saboteert medespelers door rake klappen uit te delen terwijl alle spelers objecten ontwijken waar de game jullie mee doodgooit. Welke speler op het einde triomfeert, is afhankelijk van het aantal muntjes die elke speler heeft verzameld: de speler met het meeste muntjes wint de game. De gameplay gaat al na zo’n 10 minuten repetitief aanvoelen en de ontwikkelaar slaagt er ook niet in om de replay value hoog te houden. Naarmate je speelt kan je namelijk wel groeien in level en extraatjes ontgrendelen, maar die dingen zijn enkel cosmetisch en zijn onvoldoende om de game fris te houden.

Een leuke feature is het feit dat de game zowel offline als online te spelen is. Wanneer je de game offline speelt, kan je zelfs met twee personen hetzelfde toetsenbord delen zodat je niet je hele woonkamer moet verbouwen als je wil spelen. Wie het spel koopt om de game online te spelen, moet wel rekening houden met een beperkte houdbaarheid. De spelers die online spelen zijn nogal dun bezaaid en dat zal er in de toekomst wellicht niet beter op worden. Gelukkig voegt de nieuwe uitbreiding ook bots toe aan de game, waardoor je altijd kan spelen ongeacht het feit of je andere personen in je nabijheid hebt. Marooners is vooralsnog enkel beschikbaar op pc, maar later dit jaar verschijnt de game ook voor PS4 en Xbox One.