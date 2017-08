Tacoma

[Geschreven door KennethDMT]

[Gespeeld op Xbox One]

Je bevindt je alleen aan boord je ruimteschip. Het enige gezelschap dat je hebt, is dat van je weinig spraakzame A.I.-partner. In de verte doemt een gigantisch ruimtestation op. Geen tekenen van leven aan boord, vertelt je A.I. Jouw missie? De A.I. van het station vinden en te weten komen wat er precies fout is gegaan. Welkom op Tacoma.

Tacoma is de volgende game van The Fullbright Company, die eerder al Gone Home op de wereld loslieten. Gone Home was een controversiële game: geen vijanden, geen puzzels, gewoon een omgeving verkennen en het verhaal absorberen. Ongeacht wat de tegenstanders te zeggen hadden, werd de game echter wel een succes, met een resem hoge scores en een MetaCritic-gemiddelde van 86%.

Tacoma is, for better or worse, Gone Home in een ruimtestation. De premise mag dan wel klinken als het begin van iedere sci-fi horrorgame uit de laatste tien jaar, maar stuurt je als speler algauw een volledig andere richting uit. Geen monsters, geen verborgen buitenaardse dreiging: het verhaal achter Tacoma is menselijk en realistisch, overgoten met een futuristisch sausje. De marketing rond de game heeft het over een "nieuwe toekomstvisie": Tacoma schetst een wereld waarin megacorporaties de rol van regeringen hebben overgenomen en reizen in de ruimte een alledaagse gebeurtenis zijn geworden. Nieuw en uniek is het niet, maar de manier waarop het allemaal geschetst wordt maakt het toch erg interessant.

Als onderdeel van deze semi-dystopische toekomstvisie worden de woorden en daden van alle crewleden van de Tacoma continu opgenomen. Een beetje awkward voor hen, maar handig voor jou. In de verlaten gangen en zalen van Tacoma krijg je de mogelijkheid om augmented reality-reconstructies bij te wonen van de belevenissen van de verdwenen crew. Deze kun je pauzeren, rewinden en fast-forwarden: wat je ook nodig gaat hebben om alle aspecten van de reconstructies te kunnen volgen. Meestal zijn er meerdere personages tegelijkertijd aan het woord in verschillende delen van het schip, waardoor je regelmatig je aandacht moet verleggen. Het is een heel geslaagde manier om een verhaal te vertellen en je kennis te doen maken met alle personages. Koppel dat aan de verschillende tekstlogs die doorheen het schip (en tijdens de AR-reconstructies) te vinden zijn en je begint al snel om de crew te geven.

Naarmate je voortgang boekt in het ruimtestation (en in het verhaal) leer je zo meer over de gebeurtenissen die tot de huidige situatie geleid hebben. De game is ook helemaal niet lang: na een goeie vijf uur zit je naar de eindscène te kijken. Kort, zou je misschien denken, maar meer dan lang genoeg voor een game van dit soort. Het toont de kracht van dit medium om op verschillende manieren een verhaal te vertellen. Het einde is ook een mooie afsluiter, al komen sommige van de laatste onthullingen redelijk abrupt.

Naast het interessante verhaal ziet de game er ook helemaal niet slecht uit. Verwacht geen graphics die je achterover doen vallen: Tacoma is gebouwd met de Unity-engine en ziet er ook uit zoals je zou verwachten. The Fullbright Company heeft echter een mooie artstijl ontwikkeld en daar de game volledig in ondergedompeld. De look van de Tacoma neigt bij momenten erg dicht aan bij het retro-futurisme van Prey (en bevat wat later in de game zelfs een subtiele verwijzing naar de sci-fi sim van Arkane), maar slaagt er toch in om een eigen identiteit te hebben. Dit deels door de manier waarop de crew Tacoma wat 'persoonlijker' heeft gemaakt, met zelfgeschreven borden en affiches die her en der aan de muren hangen. De crew van de Tacoma zelf heeft er ook veel mee te maken: tijdens de AR-simulaties worden ze elk met hun eigen kleur weergegeven, zodat je iedereen snel kunt herkennen.

Tacoma maakt slechts subtiel gebruik van muziek. Enkele sombere noten luiden het begin en het einde van de game in, maar daarbuiten vervaagt alles in het achtergrondgeluid. De Tacoma klinkt als wat je van een ruimtestation zou verwachten, met het geluid van zoemende motoren en piepende apparatuur. De crew die de Tacoma bemant is voorzien van unieke stemacteurs, die elk hun beste beentje voorzetten.

Je reis door de Tacoma loopt ook vlot: op Xbox One waren weinig tot geen framedrops te detecteren. De game durft af en toe te stotteren terwijl je van de ene zone naar de andere overgaat en blijft soms ook enkele seconden haperen wanneer je een achievement unlockt, maar daarbuiten is het een soepele ervaring.