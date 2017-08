Uncharted: The Lost Legacy

Chloe Frazer is zonder twijfel een van de populairste nevenpersonages uit de Uncharted-reeks en heel wat gamers zullen het jammer vinden dat ze niet vaker voorkomt in de verschillende titels. Dat wordt nu volledig goedgemaakt, want met Uncharted: The Lost Legacy krijgt ze haar eigen avontuur. Al moet ze dat wel delen met Nadine Ross.

Die kennen we natuurlijk nog uit Uncharted 4, waar ze de leidster was van het huurlingenleger Shoreline. Na haar ontmoeting met Sam en Nathan Drake is ze echter haar bedrijf volledig kwijtgespeeld en dus wordt ze ingehuurd door Chloe om haar bij te staan. Chloe is immers in Indië verzeild geraakt, waar ze op zoek is naar de ‘Tusk of Ganesh’.

Dat relikwie is voor de Hoysala-beschaving bijzonder belangrijk geweest en wordt aanschouwd als een symbool van macht. Daar komen natuurlijk ook andere figuren op af en het duurt niet lang of we komen in aanraking met Asav, die net als wij op zoek is naar de slagtand van de Indische godheid. Wat volgt is een typische rollercoaster aan ervaringen, zoals we die kennen uit de vorige Uncharted-games. Niet dat we echt memorabele te verwerken krijgen, daarvoor is het soms iets te cliché. Neerstortende gebouwen en gevechten op treinen, we hebben het allemaal al eens een keertje gezien. In tegenstelling tot bij de vorige games verplaatsen we ons daarbij niet van de ene locatie naar de andere. Alles speelt zich af in Indië, al is er nog steeds genoeg variatie aanwezig.

Door een game te maken zonder Nathan Drake, zelfs al is het dan maar een standalone uitbreiding van Uncharted 4, neemt Naughty Dog toch een flink risico. De schattenjager is doorheen de jaren de man geweest die de games heeft gedragen. Dat het oog dan op Chloe is gevallen om hem te vervangen, is voor ons dan ook geen verrassing. Zij leunt qua karakter misschien wel het dichtste aan bij Nathan en is voor ons dan ook de perfecte vervanger. Over Nadine stelden we ons meer vragen. Zij maakte in Uncharted 4 geen onuitwisbare indruk, maar blinkt met momenten toch uit in Uncharted: The Lost Legacy. De relatie tussen de twee vrouwen werkt wonderwel en doet ons meermaals denken aan die van Nathan en Sully.

Qua gameplay is er in deze uitbreiding eigenlijk vrijwel niks veranderd. Alles speelt nog zoals we dat kennen van de vorige game. Wie Uncharted 4 heeft gespeeld, zal dus snel weg zijn met deze uitbreiding. Wel nieuw is het gevoel van openheid dat je soms krijgt in deze titel. Ja, dat was voor een stuk ook aanwezig in Uncharted 4, maar het wordt hier nog net iets verder gedreven. In het midden van de game is er een heel stuk waar je alle vrijheid krijgt om te doen wat je wil, met zelfs een flinke optionele zijmissie, waarbij je een aantal schatten moet gaan verzamelen. Of wat had je nu gedacht?

Later komen we wel weer terecht in meer lineaire gameplay, al zijn er meerdere momenten waar je de kans krijgt om het gevecht met je vijanden te ontwijken door rond te sluipen in iets grotere gebieden.

Uncharted: Lost Legacy zal je trouwens flink wat uren aan de praat houden. Wie dacht dat deze uitbreiding slechts enkele uurtjes zou duren, heeft het dus fout, want alles samen zal je toch tussen de 6 en 8 uur bezig zijn met het verhaal op zich. Dat is maar goed ook, want met een prijskaartje van 40 euro tel je ook bijna evenveel neer als voor een volledige game.

Naast de singleplayer voegt Uncharted: Lost Legacy ook een nieuwe co-op mode toe met Survival. Wie wat ervaring heeft met games, die weet natuurlijk waar het daarbij om draait. Je krijgt een aantal waves te verwerken, waarbij je de vijanden moet neerleggen, samen met maximaal twee andere spelers. Het leuke is dat niet elke wave op dezelfde manier loopt. Zo moet je de ene keer bijvoorbeeld vier specifieke targets neerknallen, terwijl je de andere keer net een aantal vijanden in een specifiek gebied moet te pakken krijgen. Zo worden de tien waves die je te verwerken krijgt, toch niet snel vervelend.