Sudden Strike 4

[gespeeld op pc]

De Sudden Strike-reeks heeft nogal een woelige geschiedenis. De eerste en tweede game werden met een positieve noot ontvangen, maar de derde daarentegen was een ander verhaal. We zijn nu 2017 en ontwikkelaar Fireglow komt met een vierde telg op de proppen, deze keer niet enkel op pc, maar ook op PS4. Zelf waren we niet echt bekend met de reeks, dus deze review is er eentje uit het perspectief van een nieuwkomer.

Sudden Strike 4 speelt zich af in het tijdperk van Wereldoorlog 2. Uiteraard is er een singleplayer die je de oorlog laat ontdekken door de ogen van de drie facties, namelijk de Duitsers, Russen en Amerikanen/Britten. Iedere campaign bestaat uit zeven verschillende missies en er zit niet meteen een bepaalde leidraad doorheen de verschillende missies. De enige informatie die je krijgt, is aan het einde van de missie, wanneer je een brief van een soldaat onder ogen krijgt. Die vertelt je iets meer over wat je net hebt meegemaakt. Verder zijn het gewoon losstaande missies die niet meteen op elkaar volgen of invloed op elkaar hebben. De campaign houd je alvast enkel uren zoet en echt snel kan je er niet doorheen lopen.

Dit komt enerzijds door de moeilijkheidsgraad die je op drie verschillende niveau's kan zetten. Wij hebben het meeste van de tijd op Easy gespeeld, omdat dit voor ons al genoeg uitdaging was. We waren nu ook niet bekend met de reeks en wilden geen uren verkwisten met de missies steeds opnieuw te spelen. Versta ons niet verkeerd, zelfs op de gemakkelijkste moeillijkheidsgraad biedt de titel enige weerstand. Zo moet je nog steeds uitstekende tactieken uitdokteren, want gewoon naar de vijand toerijden is zelfmoord. Aan de start van een nieuwe missie krijg je een aantal eenheden tot je beschikking en moet je de opdrachten tot een goed einde weten te brengen. Het kan zijn dat je na het voltooien van een bepaalde opdracht opnieuw wat versterking krijgt, maar je weet dit nooit zeker. Je moet dus steeds zuinig omgaan met je eenheden en zorgen dat ze hele ronde weten te overleven.

Wanneer je de missie tot een goed einde weet te brengen, krijg je een bepaalde rating in de vorm van sterren. Die sterren kan je gebruiken om nieuwe vaardigheden van commandanten vrij te spelen. Je moet namelijk voor de start van elke nieuwe missie een bepaalde commandant kiezen. Je hebt daarbij de keuze uit drie personages, met elk hun eigen voor- en nadelen. Zo heb je een commandant die zich richt op de mechanische troepen en die dus wat sterker weet te maken. Het is een leuke toevoeging en zorgt ervoor dat je een beetje uitkijkt naar nieuwe vaardigheden. Spijtg genoeg zijn de voordelen veelal gelijk voor alle facties. Het is niet dat de Russische commandanten totaal verschillende eigenschappen krijgen. Neen, grotendeels zijn ze gelijk met die van de Amerikanen/Britten en Duitsers en dit is toch wel spijtig.

In-game krijg je natuurlijk toegang tot een mooi uitgebreid arsenaal van eenheden. Hier mikt men ook op realisme, want je eenheden kunnen makkelijk sterven, maar indien er een medic in de buurt is, kan deze de gevallen soldaten terugbrengen. Verder hebben je mechanische troepen ook enige slijtage op hun armor, zodat ze niet zomaar elke kogelinslag kunnen blijven slikken. Je kan wel een herstelvoertuig inzetten en dus is het zeker nodig om je eenheden goed in de gaten te houden. Bovendien heb je een beperkt aantal punten die kunnen worden gebruikt om voertuigen te herstellen. Wanneer alles op is, kan je het niet meer gebruiken en moet je dus hopen op een goede afloop. Je eenheden hebben natuurlijk ook niet een eindeloze voorraad aan munitie en brandstof. Hiervoor voorziet men Supply Trucks, zodat je je eenheden kan bevoorraden. Je moet dan ook altijd dubbel nakijken of je eenheden genoeg munitie en brandstof hebben wanneer je een aanval start.

Het spelplezier hangt natuurlijk ook af van de AI van je eenheden en hier slaat de game met momenten de bal mis. De AI van je teamgenoten is niet altijd de beste en soms rijden ze gewoonweg naar de vijand toe in plaats van dekking te zoeken. Ook wanneer ze worden beschoten en je wil terugtrekken, moet je expliciet bevelen dat ze achteruit moeten rijden. Hier vinden we het toch een beetje vanzelfsprekend dat wanneer je wordt beschoten je niet even de achterkant van je tank gaat vrijgeven. Ook hebben we momenten gehad dat voertuigen gewoonweg vastzitten, omdat ze te dicht op elkaar zaten en de volgorde in de knoop zat. Verder zal je bepaalde voertuigen zien driften wat volgens ons niet meteen de bedoeling is. Bij Sudden Strike 4 werkt men ook met Line of Sight, dat we kennen vanuit Company of Heroes 2. Je kan enkel zien wat je eenheden kunnen zien. Zo moet je om een huis gaan kijken om te weten wat er achter zit. Hier ondervinden we wel dat het zicht van de vijand blijkbaar iets beter is dan dat van jou. Wat we ook spijtig vinden, is dat je de hele mapstructuur kan bekijken, waarbij alleen de vijandelijke eenheden onzichtbaar blijven. Hierdoor kan je meteen verdedigingsstucturen terugvinden en kan je je artillerie er zonder probleem op loslaten.

Nadat je de campaign tot een goed einde weet te brengen, heb je nog Skirmish. In Skirmish kan je kiezen uit vier verschillende mappen en via DLC mogen we ook nog een vijfde verwachten. Eenmaal een map gekozen kan je de factie en commandant kiezen. Onderaan zie je steeds met welke Skills je zal starten en wat de starteenheden zullen zijn. Op de map zelf zal je treinstations terugvinden die je kan gebruiken om versterking op te roepen. Winnen doe je door alle Field HQ's in te nemen. Hiernaast krijg je toegang tot de multiplayer die dezelfde logica voorziet als die vanuit de Skirmish mode. Spijtig genoeg vonden we nooit iemand online en mochten we steevast vechten tegen de AI.

Grafisch ziet Sudden Strike 4 er zeker niet mis uit. Je krijgt flink wat eenheden op je scherm en dit zonder drastisch effect op je framerate. Verder zien we wel de invloeden van de consoleversie op de interface. Alles is een pak groter uitgezet en niet altijd even scherp voorgesteld. De soundtrack is van een degelijk niveau, al is de voice acting niet de beste. Alle facties krijgen dezelfde Engelse stem om je te informeren wanneer een objectief wijzigt. Verder is het ook nogal grappig dat we na 15 uur spelen nog steeds een tutorial krijgen voor zaken die we al tig keer hebben uitgevoerd.