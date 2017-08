Rock of Ages II: Bigger and Boulder

[gespeeld op PS4]

Soms verschijnen er sequels van games waarbij je jezelf afvraagt of er ooit een eerste deel is geweest. Voor ondergetekende is dat het geval met Rock of Ages 2: Bigger & Boulder. Na het zien van de trailers vroegen we ons af waarom we de eerste game nooit hebben gespeeld en dus geven we het tweede deel met veel plezier een kans.

Wie enkel nog maar trailers heeft gezien van Rock of Ages 2 en net zoals wij het eerste deel niet kende, die zal zich afvragen wat er in godsnaam allemaal aan de hand is met die game. De bizarre humor spat er immers vanaf en fans van Monty Python zien onmiddellijk waar de makers de mosterd hebben gehaald. Die stijl en humor worden doorheen heel de game doorgetrokken, en meestal met succes.

Alles begint met Atlas, de god die de wereld op zijn schouders draagt. Terwijl hij staat te wachten tot God (de christelijke dan) zijn creatie heeft afgerond begint de man zich stierlijk te vervelen. Omdat hij niet zo goed oplet, laat hij eerst de aarde van een hoge sokkel vallen en valt hij er daarna nog even achteraan, waardoor hij zelf op de aarde terecht komt. Religieus en fysisch klopt het verhaal niet helemaal – hoe kan een god die eerst de aarde op zijn schouders droeg, immers plots zo klein zijn dat hij na een val op de aarde terechtkomt – maar dat maakt ook allemaal geen snars uit. Het beginverhaaltje is er enkel maar om deze bizarre game een bestaansreden te geven.

Eenmaal op aarde komt Atlas in contact met een heel pak bekende figuren uit de geschiedenis. Denk daarbij aan Jeanne D’Arc, Adam & Eva, Henry VIII en ga zo maar door. Allemaal hebben ze om de een of andere reden een probleem met Atlas en dus volgt er steevast een verwoede strijd tussen de twee partijen.

Die gevechten worden altijd aangekondigd door een korte cinematic, waarin we de nieuwe tegenstander leren kennen. Dat gebeurt altijd op basis van de kunst uit die periode. Wanneer je dus Vincent Van Gogh ontmoet, dan zal het impressionisme van je scherm spatten. Rock of Ages 2 neemt het wel allemaal niet al te serieus op. Henry VIII wordt afgebeeld als een echte vrouwenzot, wat hij natuurlijk wel was. Jeanne D’Arc is dan weer een zotte doos die er nogal snel van overtuigd is dat ze de roep van God moet volgen, wat ze natuurlijk wel was. De filmpjes duren altijd maar een dertigtal seconden, maar zullen toch steevast een glimlach op je gezicht toveren.

Nu, al die humor heeft natuurlijk weinig nut als de gameplay niet goed zit. Als we leuke filmpjes willen zien, dan kunnen we ook terecht op YouTube. Ook op dat vlak is Rock of Ages 2 een best bizarre combinatie, want het is een mix van een tower defence en een racegame. Een level wordt dan ook steevast ingedeeld in twee delen.

Om te beginnen moet je heel wat obstakels aanbrengen op de baan, om er voor te zorgen dat de tegenstander niet of toch tenminste moeilijker tot bij je kasteel geraakt. Je kasteeldeur kan immers maar zoveel hebben voor ze breekt en je de wedstrijd verliest. Terwijl je dat doet wordt er door je hulpjes werk gemaakt van je ‘boulder’. Eens die klaar is, begint het raceonderdeel.

Je tegenstander heeft exact dezelfde baan als jij, die ook toegang biedt tot zijn kasteel. En net als jij kan hij of zij daar heel wat obstakels op aan brengen. Bovendien zijn die banen allesbehalve rechttoe rechtaan en dus moet je ook wel wat stuurmanskunsten vertonen. Knal je teveel op de obstakels of vlieg je te vaak van de baan, dan wordt je steen alsmaar zwakker, waardoor je aan het einde ook minder schade kan doen. Maak je het helemaal te bont, dan spat hij zelfs gewoon uit elkaar. Omdat je tegenstander ook met zijn steen aan het rollen is naar jouw poort, kan je echter niet zomaar je tijd nemen. Je moet er haast achter zetten, want met elke aanval op jouw deur word je zwakker en zwakker.

Wanneer je tijdens de campagne deze War-mode tot een goed einde hebt gebracht, komt ook de Obstacle Course vrij. Daarin worden beide spelers op hetzelfde parcours geplaatst en is het een simpele race naar de finish. De behendigste speler trekt hier dus aan het langste eind.

Om het spelen net ietsje eenvoudiger te maken, kan je als speler ook een aantal extra obstakels en stenen verzamelen. Die obstakels maken het mogelijk om je track nog lastiger te maken voor de tegenstander, terwijl je met de stenen net kleine voordelen hebt. In het begin kan je bijvoorbeeld enkel wat muren plaatsen, terwijl je later ook mijnen, tanks, ventilators en piratenschepen kan plaatsen. Allemaal hebben ze het doel je tegenstander te vertragen, beschadigen of van het parcours te duwen.

De stenen brengen zoals gezegd dus enkele voordeeltjes met zich mee. De ene steen kan iets hoger springen, terwijl de andere stukken van het parcours van je tegenstander vervuilt, zodat die er geen obstakels meer kan plaatsen. Om de balans te houden, zullen niet alle stenen dezelfde statistieken hebben. Net zoals dat bij racewagens is, is de ene steen wat sneller dan de andere en is er ook een verschil op vlak van kracht en wendbaarheid.

De wedstrijden zijn over het algemeen best amusant om te spelen, maar er kan toch ook een vorm van verveling optreden. Wanneer je geld op is en je dus geen obstakels meer kan bouwen, kan je enkel maar wachten tot je volgende steen klaar is. Op dat moment zit je gewoon wat naar je scherm te staren en het is ook niet dat er elke tien seconden een nieuwe steen voor je klaar ligt. Daarnaast kan er ook wat frustratie optreden wanneer je steen terug op het parcours wordt geplaatst, op een plek waar je bijna wel moet falen en het vrijwel onmogelijk is om je steen bijvoorbeeld over een gat te laten springen, omdat je niet genoeg snelheid hebt.

Wie de gekheid van Rock of Ages 2 wil delen met een vriend, die kan dat zonder problemen. De singleplayer kan je ook in co-op spelen, waarbij elke partij over twee stenen beschikt en je elk een spaarpotje hebt om je baan vol obstakels te zetten. Het einde halen zonder kleerscheuren wordt zo wel een stukje moeilijker, want dat is ook bij de tegenstander het geval. Je kan natuurlijk ook in splitscreen tegen elkaar de strijd aangaan. Daarnaast is er ook de online multiplayer waarin twee tot vier spelers het tegen elkaar kunnen opnemen. Hierbij geldt hetzelfde systeem, waarin het een tegen een, of twee tegen twee is.