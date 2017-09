Monster Hunter Stories

[gespeeld op New 3DS]

De Nintendo 3DS is doorheen de jaren uitgegroeid tot hét platform om Monster Hunter op te spelen. De serie zal binnenkort de overstap naar Nintendo Switch, PS4, Xbox One en pc maken, maar eerst krijgen we nog een nieuw avontuur op de 3DS voorgeschoteld. Dit in de vorm van Monster Hunter Stories, een kleurrijk en avontuurlijke jrpg waarbij de focus op turn-based gevechten zal liggen. Wij gingen alvast op jacht om te kijken wat het eindresultaat is.

Monster Hunter Stories is, zoals reeds aangegeven, geen klassieke telg in de franchise. In plaats van met meerdere spelers in real-time op monsters te jagen, schotelt Stories ons een cel-shaded singleplayer avontuur met turn-based gevechten voor. De game plaatst je dan ook in de huid van een zelf ontworpen Rider in plaats van de gebruikelijke Hunter. Riders stelen eieren van de grote monsters in de wereld om kleine monsters uit te broeden die vervolgens hun metgezel worden.

Op deze manier is er in een bepaald dorpje een vreedzame samenwerking tussen mens en monster ontstaan, maar je kan al aanvoelen dat mooie sprookjes zoals deze nooit lang blijven duren. Op een dag infecteert de Black Blight heel wat monsters en bestaat jouw taak erin om dit kwaad een halt toe te roepen. Op zich geen bijster spectaculair verhaal, maar we moeten wel in het achterhoofd houden dat Stories zich ook richt op de allerjongsten onder ons en het spel desalniettemin soms wat donkerdere thema’s aanhaalt.

Zoals in iedere Monster Hunter game, valt er heel wat uit te leggen en is er bijgevolg een lange intro met bijhorende tutorial (die in demo vorm op de 3DS eShop terug te vinden is en waarvan de save file naar het finale spel gemigreerd kan worden, n.v.d.r.) in de game verwerkt. De intro en tutorial worden gelukkig mooi afgewisseld met prachtige CG-cutscenes en genoeg verhaal om niet te vervelen.

Na de introductie wordt het al snel duidelijk wat je te wachten staat: quests die het hoofdverhaal verderzetten en heel wat optionele quests om beloningen en geld te verdienen. Hiermee kan je nieuwe wapens en uitrustingen kopen en craften, die je toelaten om grotere gevaren te trotseren. Het soort van opdrachten is eigenlijk net hetzelfde als in de hoofdreeks: het verslaan van monsters, het stelen van eieren om vervolgens zelf je eigen 'Monstie' groot te brengen en het verzamelen van allerhande grondstoffen. Dit doe je uiteraard niet in je eigen dorp, maar in een grote uitgestrekte wereld die te voet of op de rug van een van je monsters te verkennen valt.

Deze wereld is zoals eerder gezegd niet zonder gevaar. Regelmatig kom je vijandelijke monsters tegen die jij als Rider samen met je monsters zal moeten verslaan. Ook hier heeft Capcom gretig gebruik gemaakt van alle monsters die men in de hoofdserie ontworpen heeft. Velocidromes, Yian Kut-Kus, Zinogres enz., ze zijn allemaal vertegenwoordigd in het spel. De typische slaaphutjes om je spel op te slaan en de herkenbare thematische pantsers zijn trouwens ook aanwezig, waardoor Stories eigenlijk wel een groot feest voor de fans is.

Het vechten tegen de monsters zelf gebeurt aan de hand van turn-based gevechten die erg aan de Pokémon-serie doen denken. Echter zal jij als Rider ook aan het gevecht deelnemen. Je kan dan ook, samen met één monster, de vijand bestrijden aan de hand van enkele aanvalscommando's en skills. Aanvankelijk is de combat vrij beperkt, maar gelukkig leren je monsters nieuwe vaardigheden en kan je zelf ook enkele nieuwe trucjes aanleren. Desalniettemin kunnen de repetitieve quests in combinatie met een vrij standaard turn-based opzet soms toch wel voor wat momentjes van verveling zorgen.

Stories lijkt ons, mede door het gebrek aan een uitgebreide multiplayer-modus (enkel een arena om tegen andere spelers te vechten), daarom vooral een game die perfect is voor meerdere korte sessies. Na het uitspelen van het hoofdverhaal, wat een 30-tal uren zal duren, is er nog heel wat content in de vorm van moeilijke bazen en dergelijke te ontdekken. Ook voorziet Capcom wat gratis DLC om ons toch wel een tijdje zoet te houden. Tevens zal het allicht mogelijk zijn om je monster en Rider als Epona en Link uit The Legend of Zelda te verkleden.

Op visueel vlak is Monster Hunter Stories een zeer charmerende en mooie game. De cel-shaded stijl kan perfect de mindere kracht van de Nintendo 3DS tegemoet komen en alsnog tot een mooi eindresultaat bekomen. Ondanks de nieuwe artstyle, ziet het er allemaal zeer herkenbaar uit voor Monster Hunter fans. De 3D-steden verdienen een aparte vermelding omdat ze erg sfeervol zijn, net als de meeste thematische velden in de uitgestrekte wereld. Verwacht je dan ook aan variatie in de grote open wereld in de vorm van een sneeuwgebied, een uitgestrekt veld vol groen en kersenbloesems en nog veel meer.

Naast het visuele aspect is de soundtrack ook erg geslaagd, met veel herkenbare en vertrouwde Monster Hunter deuntjes in een nieuw jasje. Tot slot willen we nog even vermelden dat we de game op een New 3DS (XL) gespeeld hebben, maar dat bezitters van een 2DS en oudere 3DS best even de demo spelen om na te gaan of de performance goed genoeg is. De oudere 3DS-platformen hebben namelijk wat last van framedrops en langere laadtijden.