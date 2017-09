FIFA 18

[gespeeld op PS4]

Als er een reeks is die ontwikkelaar EA Sports op de kaart heeft gezet, dan is het wel FIFA. Ook dit jaar verschijnt er met FIFA 18 een nieuwe versie in de reeks, waarin The Journey voor het tweede jaar op rij zijn opwachting maakt.

The Journey keert dus terug en dat wil zeggen dat we opnieuw het verhaal van Alex Hunter gaan volgen. Die heeft als jonge speler een briljant eerste seizoen gespeeld en hoopt daar in zijn tweede jaar als profspeler een vervolg aan te breien. Natuurlijk loopt niet alles zoals hij verwacht en zal hij als jonge speler moeten tonen dat hij het echt in zijn mars heeft om een absolute topper te worden.

Vorig jaar speelde The Journey zich volledig af in Engeland, met enkel toegang tot clubs uit de Championship en de Premier League. Wanneer je begint aan het tweede seizoen, lijkt dat opnieuw het geval te zijn. Gelukkig kan je later in het verhaal ook genieten van andere competities. Naast de Engelse competities passeren ook de MLS, Bundesliga, Primera Division en Ligue 1 de revue. Het zorgt er in ieder geval voor dat er iets meer variatie is op vlak van tegenstanders.

Aan het concept van The Journey is voor het overige niet veel veranderd. Je kan ditmaal wel voor het eerst je personage een beetje aanpassen. Het blijkt Alex Hunter, maar je kan nu zijn outfits, haarstijl en tatoeages aanpakken. Ook hebben een aantal keuzes die je maakt meer inpakt op het verhaal dan voorheen.

The Journey keert dus terug en daarnaast maken ook de andere typische modi van FIFA hun opwachting. Fans van Ultimate Team of een simpele carrière zullen dus opnieuw hun hartje kunnen ophalen en flink wat uren spenderen in FIFA 18.

Net zoals elk jaar zijn er weer een aantal veranderingen gebeurd aan de gameplay die het hele systeem weer wat realistischer moeten maken. Het meest opvallende is daarbij de Real Player Motion Technology. Daarbij werd met de hulp van motion capture de speelstijl van een aantal bekende spelers tot in de puntjes nagebootst. Zie je Cristiano Ronaldo nu over het veld rennen, dan zal je zijn stijl onmiddellijk herkennen. Ook bij een flink aantal andere spelers is dat het geval. Jammer genoeg is dit natuurlijk niet mogelijk voor alle spelers in FIFA 18, waardoor de technologie een beetje verwatert tot een gimmick.

Ook zou het aantal mogelijkheden om een voorzet te geven aangepast zijn, waardoor je nu meer vrijheid moet hebben over de manier waarop die wordt getrapt en naar wie die wordt gegeven. Nu, het kan natuurlijk zijn dat wij gewoon heel slecht om kunnen met dat nieuwe systeem, maar we hadden verschrikkelijk veel moeite om een goede voorzet te trappen en al zeker om die voorzet echt strak voor te geven. Daardoor lijkt het wel of elke voorzet een halfuur onderweg is, wat een bijzonder sloom gevoel geeft. Dat slome gevoel was een probleem dat we vorig jaar al aanhaalden en hoewel het deze keer al beter is, vinden we toch dat FIFA 18 nog steeds niet helemaal vloeiend aanvoelt.

Op tactisch vlak heeft EA Sports in FIFA 18 dan weer Team Styles toegevoegd. Daarmee worden een aantal van de bekendste tactische patronen van voetbalploegen in de game verwerkt. Zo moet Barcelona gebruik maken van de tiki-taka, terwijl Bayern München hoge druk zal zetten op de tegenstander. Chelsea speelt dan weer in een meer afwachtende 3-5-2. Het zorgt er voor dat je weet wat je mag verwachten wanneer je tegen een bepaalde ploeg speelt en dat je ook je speelstijl daar op moet aanpassen. Heb je de gewoonte om vaak door het centrum aan te vallen, maar kom je terecht tegen een team dat het centrum potdicht houdt, dan zal je voor een keertje de flanken moeten opzoeken.

Tactische plannetjes kunnen natuurlijk omzeild worden, als je de juiste spelers in je team hebt die het de tegenstander moeilijk kunnen maken. Op dat vlak moeten we zeggen dat snelheid en vooral kracht nog altijd veel te belangrijk zijn. Iets zwakkere spelers worden nog altijd veel te eenvoudig van de bal gezet door zware loebassen die even hun lijf zetten. Als dat te veel gebeurt, dan kan dat voor flink frustrerende momenten zorgen.

Er is één punt waar FIFA 18 al zijn tegenstanders wegblaast, en dat is op vlak van visuele presentatie. Grafisch ziet de game er dankzij de Frostbite engine heel goed uit en FIFA 18 kan zonder probleem het echte gevoel van een matchdag en een wedstrijd op tv creëren. Dat is natuurlijk het voordeel aan het groot aantal licenties die in handen zijn van EA Sports.

Op vlak van geluid beschikt FIFA 18 weer over een vrij uitgebreide soundtrack, die net als altijd na heel wat uurtjes zal beginnen te vervelen. Dat is een algemeen gegeven waar weinig aan te doen valt en waar we ons ook niet druk in maken. Ook de commentaar zal nogal snel beginnen vervelen. Zeker als je vaak met dezelfde ploeg speelt. Na een tiental matchen heb je alles wat er over dat team te vertellen valt wel al gehoord.