Cosplayer Pion Kim besloot een tijdje geleden om zich toe te leggen op Sombra uit Overwatch. Dat wou zeggen dat ze een flink stuk van haar lokken moest laten knippen, want die waren al drie jaar flink aan het groeien. In plaats van het haar gewoon in de vuilnisbak te smijten, besloot Kim om het haar te schenken aan een organisatie die het gebruikt om pruiken te maken voor kinderen met kanker. Een mooie geste en de cosplay is bovendien nog erg geslaagd ook.