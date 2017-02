Er zijn enkele nieuwe screenshots vrijgegeven van Vampyr, de nieuwe game van de makers van Remember Me en Life is Strange. In de game trek je naar 1918 om daar de Spaanse Griep te gaan bestrijden als dokter. Jammer genoeg (of net gelukkig genoeg) moet je ook zelf zien te overleven en moet je dus ook eten en mensen leegzuigen. Die drang naar bloed brengt echter ook dilemma's met zich mee. Op basis van je keuzes zal de game een ander verloop kennen, wat uiteindelijk tot vier erg verschillende eindes kan leiden.