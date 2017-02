Eind volgende week wordt de Nintendo Switch officieel gelanceerd, maar bij ons op de redactie kregen we ons exemplaar vandaag al geleverd. Helaas voor papfles is de Switch niet voor hem bedoeld, maar voor Phazon, die zich erover zal ontfermen. Omdat we uit ervaring weten dat Phazon zijn cadeautjes graag zelf uitpakt, heeft papfles alles in de doos laten zitten, maar daar kunnen voor de liefhebbers natuurlijk ook foto's van gemaakt worden, en zo geschiedde.