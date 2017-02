De Taiwanese modelmaker Hank Cheng heeft een prachtig diorama gemaakt van een kamer van iemand die heel wat nerdy zaken verzamelt. Wie de foto's bekijkt zonder te weten dat het over een modelkamer gaat op 1/6e schaal, die zal dat ongetwijfeld niet merken. De hoeveelheid detail in de kamer is fantastisch. Zelfs de kleine televisie werkt.

Een bericht gedeeld door Hank Cheng (@cheng.hank) op 15 Feb 2017 om 5:30 PST