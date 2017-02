Een team van Minecraft-fanaten heeft zich op het namaken van het centrum van de Amerikaanse stad Chicago gestort. Het is eens wat anders dan de zoveelste imaginaire wereld. Hun werk is nog niet volledig af, maar hun oog voor detail is wel indrukwekkend. Elke boom en elke lamp die er in de stad te vinden is, wordt ook in Minecraft verwerkt. Wij zouden er alvast het geduld niet voor hebben. Het blokkerige Chicago downloaden kan hier.