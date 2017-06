11 bit Studios, de makers van This War of Mine, heeft de eerste screenshots vrijgegeven van Frostpunk, hun nieuwe game die later dit jaar verschijnt voor pc. In de game krijg je de controle over de laatste stad op aarde en is het de bedoeling om die opnieuw te laten uitgroeien tot een bloeiende stad. Daarvoor zal je wel keuzes moeten maken, bijvoorbeeld of je experimenteert op burgers die sowieso al op sterven liggen, of of je kinderarbeid toelaat.