Onlangs werd Secrets of the Maw aangekondigd als een driedelig DLC-pakketje voor Little Nightmares. Van het eerste deel daarvan, The Depths, zijn nu wat screenshots vrijgegeven. In de DLC ga je aan de slag als The Runaway Kid, die voorheen onbekende delen van The Maw verkent op zoek naar een uitweg. De DLC verschijnt morgen.