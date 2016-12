Resident Evil is de moeder aller horrorreeksen en in 2017 keert de franchise terug met het nieuwste deel. Met Resident Evil VII lijkt Capcom het over een nieuwe boeg te gooien, met onder andere een first-person perspectief support voor PlayStation VR. Een eerste voorsmaakje daarvan kregen we zonder het te weten al in de Kitchen-demo voor de virtual reality headset van Sony. Met Resident Evil VII wil Capcom opnieuw een kleiner verhaal vertellen, na de nogal bombastische gebeurtenissen in Resident Evil 6. We focussen ons dus opnieuw op één personage dat als gewone burger terecht komt in een groot huis, waar hij tussen alle monster door op zoek moet naar zijn vrouw. Het verhaal is trouwens voor de eerste keer geschreven door een Amerikaan, namelijk Richard Pearsey, die ook meewerkte aan het door velen bejubelde verhaal van Spec Ops: The Line.