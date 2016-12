Divinity Original Sin II is de opvolger van het ongemeen succesvolle Divinity Original Sin van het Belgische Larian Studios. Voor de ontwikkeling van de game werd opnieuw naar Kickstarter getrokken, waardoor er nu al heel wat duidelijkheid is over wat we in de game mogen verwachten. Daaruit kunnen we concluderen dat Larian wil verder bouwen op het succes van het eerste deel en de gameplay zal aanpakken op plaatsen waar het in het eerste deel nog niet helemaal tevreden over was. Bij de start van een nieuwe game zal je als speler alvast de vrije hand krijgen in zowat alles wat te maken heeft met je personage, inclusief het achtergrondverhaal.