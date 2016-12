Vaarwel 2016, hallo 2017. En hoe beginnen we dit nieuwe jaar? Met niet al te veel nieuwe releases, blijkbaar, maar er zitten toch enkele interessante titels bij. Zo kunnen fans deze maand eindelijk aan de slag met Gravity Rush 2 en verder is het uitkijken naar onder meer Resident Evil VII, om te zien of het nieuwe first-person perspectief en VR de horrorreeks goed doen. RPG-fanaten kunnen zich dan weer uitleven in Tales of Berseria, terwijl ook games als Yakuza 0 en Digimon World: Next Order zeker en vast wel een publiek hebben.

Gravity Rush 2

PS4 | 18 januari 2017

Resident Evil VII

pc, PS4, Xbox One | 24 januari 2017

Tales of Berseria

pc, PS4 | 27 januari 2017

Overige releases

20 januari 2017

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea (PS Vita)

Fate/Extella: The Umbral Star (PS4, PS Vita)

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (3DS)

24 januari 2017

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Yakuza 0 (PS4)

27 januari 2017

Digimon World: Next Order (PS4)

30 januari 2017

Disgaea 2 (pc)

Double Dragon IV (PS4)

Welke game(s) haal jij in huis?