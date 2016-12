2016 komt tot een einde. 2017 staat voor de deur of is als je dit leest misschien al aangebroken. Hoe dan ook is zo'n jaareinde een mooie gelegenheid om terug te blikken en dat doen we door de redactie en crew van 4Gamers enkele eindejaarsvraagjes voor te schotelen. Via onderstaande knoppen vlieg je naar de pagina's met de antwoorden van de 4G-crew, maar uiteraard nodigen we jullie uit om in de comments ook jullie eigen antwoorden te formuleren.