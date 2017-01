The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd enkele jaren geleden al aangekondigd als de nieuwe Zelda voor Wii U. Lang bleef er echter een grote waas rond de game hangen en toen bleek dat de Wii U niet echt succesvol was, werd de game uitgesteld, zodat hij kon verschijnen op de Nintendo NX, de nieuwste console van Nintendo die we ondertussen kennen als de Nintendo Switch.

Met Breath of the Wild wil Nintendo duidelijk een iets andere richting op gaan dan met de vorige games. Zo krijgen we een meer open wereld te zien en zou de eindbaas al van bij de start van de game toegankelijk zijn, als je dat wil tenminste. De fans van de reeks kijken alvast met hoge verwachtingen uit naar het nieuwste deel in deze klassieke franchise.