Zoals velen onder jullie weten vond afgelopen vrijdag, op 13 januari, een speciale live Nintendo Direct stream ter ere van de Nintendo Switch plaats. Wij kregen van Nintendo een uitnodiging om diezelfde namiddag het toestel eens uit te proberen. Met Joy-Cons en Pro Controller in de hand testten we in Parijs tal van games die in de Direct-presentatie te zien waren.

Doordat het die nacht flink wat had gestormd, lag het treinverkeer een beetje in de war. Het Thalys-toestel dat het door Nintendo geïnviteerde hoopje persmensen naar Parijs diende te vervoeren, zou haar rit niet kunnen doorzetten. Daardoor werden we naar een toestel van een uurtje later verplaatst. Gelukkig was iedereen goedgeluimd, inclusief de mensen die ons meldden dat we van hun gereserveerde plaatsen moesten oprotten. Zij deelden hun goede humeur gewoon onder vorm van boze blikken en woorden in plaats van een glimlach. Goed, het is niet iedereen gegund; wij gamers werden die ochtend immers al flink verwend met nieuws over de Switch, waarvan we dadelijk eens zouden mogen proeven. Vaarwel chagrijnige treinreizigers, hallo Parijs.

Vanuit Paris-Nord werd het testosteron-geladen gezelschap netjes met de taxi vervoerd naar het gebouw genaamd Grand Palais, om daar door een heleboel glimlachen te worden ontvangen. Dat en enkele controles tegen drugs, geweren en bomgordels. Zonder incidenten mocht iedereen door de controle, wat best ironisch is, gezien een groot deel van het publiek binnen met geweren en bommen zou spelen.

Goed, down to business. In de speelzaal werden we van veertien games voorzien, waarvan eentje bestond uit zes speelbare minigames. Super Mario Odyssey was helaas niet speelbaar (damn you, stempelkaartje en de valse hoop die je teweegbracht). De speelbare games waren Arms, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Snipperclips, Skylanders: Imaginators, Sonic Mania, Just Dance 2017, Super Bomberman R, Has-Been Heroes, Ultra Street Fighter II, Fast rmx, Disgaea 5 Complete, Splatoon 2 en 1-2 Switch. De ene game moest al wat langer gespeeld worden dan de andere om een degelijke indruk te krijgen, wat op de volgende pagina ook te merken zijn aan wat erover kan worden geschreven.