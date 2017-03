Er verschijnen elke week weer wat games of oude klassiekers in de Nintendo eShop en Virtual Console-afdeling van de eShop op de 3DS, Wii U en Switch. Aangezien gamers vaak de bomen door het bos niet zien, zullen we regelmatig proberen om het kaf van het koren te scheiden in een aantal kleinere reviews van heel wat eShop-titels. Zodoende krijgen jullie toch een vluchtige, maar duidelijke indruk over de interessante en minder interessante titels die de eShop van Nintendo rijk is. Ook ditmaal staat de special in het teken van enkele games die je op de eShop van de Nintendo Switch kan terugvinden.

Snipperclips (SFB Games, €19,99)

"Cut it out. Together." De tagline van Snipperclips is al even leuk bedacht als het concept. Idealiter speel je deze game samen met een vriend(in) en besturen jullie samen de papieren personages Snip en Clip. De opzet is heel simpel: je bestuurt beiden een personage en kan springen, bukken, op de tippen gaan staan, je personage draaien en bovenal, in elkaar knippen, om zo vormpjes te creëren en tal van opdrachten te voltooien. Een bepaalde vorm nabootsen, vissen of andere dieren van punt A naar B brengen, een pad uitknippen voor een prinses die diamanten moet verzamelen,... De puzzels zijn niet enkel rijk aan aantal, maar ook aan variëteit.

Je kan Snipperclips ook in je eentje spelen, maar dan zal je tussen beide personages moeten afwisselen, wat niet alleen minder vlot speelt maar ook een der beste elementen van deze titel uitschakelt: het komische. De gezichtsuitdrukkingen die beide personages bovenhalen, gepaard met nu en dan een flinke portie sabotage van je partner kan tot hilarische taferelen leiden. Daarom is Snipperclips het geknipte spel om boven te halen wanneer je met iemand samen snel een spelletje wil spelen. De opzet is zodanig eenvoudig en de opdrachten zijn steeds duidelijk, waardoor het pick up and play-gehalte erg hoog ligt, zelfs wanneer je met een beginner wil spelen. Als je over genoeg joycons (en vrienden) beschikt, kan je zelfs met tot vier spelers puzzels oplossen of enkele competitieve spelletjes spelen. Die vormen een zeer deugdelijke toevoeging en tonen dat de ontwikkelaars met deze game geen onafgewerkt product wilden afleveren.

Snipperclips biedt meer dan voldoende content voor zijn prijs en is uitermate geschikt voor snelle, leuke speelsessies. Enige hekelpunten zijn dat het minder leuk is om alleen te spelen en dat je er wellicht niet veel naar teruggrijpt eens je alle puzzels hebt opgelost. Gelukkig werd er echter veel inhoud voorzien, waardoor je er makkelijk een tiental uurtjes zoet mee zal zijn.

8,5/10

Shovel Knight: Treasure Trove (Yacht Club Games, €24,99)

Treasure Trove is een compilatietitel die bestaat uit het originele Shovel Knight, dat nu de naam Shovel of Hope draagt, en extra DLC die de verhalen van Plague Knight en Specter Knight vertellen, respectievelijk in Plague of Shadows en het nieuwe Specter of Torment.

Shovel Knight staat al enige tijd gekend als een oerdegelijke indiegame van het actieplatformer-genre, dat zich met zijn charmerende 8-bit grafische stijl, originele personages en traditionele gameplay moeiteloos kan meten aan de NES-klassiekers zoals Mega Man en Mario. Plague of Shadows vertelde een andere kant van het verhaal en nu doet Specter of Torment dienst als een prequel, die verhaalt hoe Specter Knight in opdracht van de kwaadaardige Enchantress de Order of No Quarter moet samenstellen. Deze antiheld is beladen met eigen krachten en een resem flashbacks, die ons meer vertellen over zijn verleden en relatie met andere personages.

De verhaallijn is iets duisterder dan die van Shovel of Hope, maar daarom zeker niet minder goed. Als je de andere verhaallijnen al hebt gespeeld, voelt deze game echter een beetje repetitief aan. Specter Knight heeft wel andere, snellere moves dan Shovel Knight, wat ervoor zorgt dat de gameplay toch genoeg variëert om een frisse ervaring op te leveren. Al bij al opnieuw een plezier om door de goed ontworpen 8-bit levels te klieven, ditmaal gewapend met een zeis.

Deze keer is tevens multiplayer van de partij, wat opnieuw het concept van de Switch eer aandoet en spelers toelaat om met een enkele console met zijn tweeën te spelen door elk een joycon te gebruiken. Je hebt hiervoor geen Shovel Knight amiibo meer nodig, maar helaas beperkt de multiplayer-functie zich tot de Shovel of Hope-verhaallijn en worden de DLC-verhalen hier vreemd genoeg niet van voorzien. Gelukkig kan je op ieder moment wisselen tussen de verschillende verhaallijnen, zodat je het origineel telkens met z'n tweeën kan aangaan en de DLC-games alleen doorkruist. We missen bij deze titel de D-pad een beetje, dus bij singleplayersessies is een Pro Controller aan te raden. De vierpuntdruktoets van de linkse joycon valt best mee, maar wanneer je met tweeën speelt word je verplicht om de joystick te gebruiken om te bewegen, wat bij een 2D-game niet echt wenselijk is.

8/10

Super Bomberman R (Konami, €49,99)

Met Bomberman wordt de Switch nog maar eens door een iconisch personage vertegenwoordigd, al is deze vertegenwoordiging niet de beste op de markt. De explosieve held staat gekend om zijn multiplayer, waarbij het simpelweg de bedoeling is om tegenstanders in de ontploffingsradius van bommen te brengen, zodat zij worden uitgeschakeld. Er is ook de mogelijkheid om op een enkel toestel met vier spelers te spelen, of tot acht spelers met meerdere Switch-consoles. Als de meest recente Bomberman-game zou je verwachten dat deze uitgerust werd met alle mogelijke aanpassingsmogelijkheden en een hoge diversiteit aan levels voor de multiplayerstand, maar dat blijkt helaas niet het geval.

Met een achttal levels en minder customisation opties dan andere games uit de reeks, schiet deze game wat tekort. Bovendien durft de camera, die actief in- en uitzoomt al eens tegen te werken. Gezien de nogal prijzige kant van deze game zijn deze factoren enorme dompers. De personages zelf kunnen dan weer wel naar wens aangepast worden, teneinde spelers mekaar te laten opblazen op een esthetisch verantwoorde manier. Als je deze titel wou kopen omdat je houdt van Bomberman en ermee aan de slag wil kunnen op je Switch, dan zit je goed. Wil je echter een volledige partygame die veel waar voor je geld biedt, dan zou je wel eens van een kale reis terug kunnen keren en bieden bovenstaande games (voornamelijk Snipperclips, wat partygames betreft) wellicht een beter alternatief.

Gelukkig werd Super Bomberman R nog van een verhaalmodus voorzien, wat de prijs ietwat rechtvaardigt. Met behulp van gesproken dialoog en cartooneske animaties loodst deze modus spelers door een vijftigtal levels, inclusief degelijke boss fights. Enorm pluspunt is bovendien de mogelijkheid om deze spelstand in co-opmodus te spelen met een vriend(in), wat de verhaalmodus dan toch op zijn minst goed uitgewerkt maakt. De ontwikkelaars zullen echter moeten inzien dat een hogere reviewscore om een betere focus op de kern van de reeks vraagt, met name de uitwerking van een fantastische en zo volledig mogelijke multiplayerstand. Dat het prijskaartje van deze Bomberman-game de hoogste in dit lijstje is, verwondert ons des te meer.

6,5/10