De eerste drie maanden van 2017 zijn alweer achter de rug, maar qua game releases mogen we zeker niet klagen. Ook in april staan er weer enkele grote namen op de planning. Zo kunnen we eindelijk aan de slag met Persona 5, is het weer huiveren geblazen in Outlast II en neemt Telltale ons weer op avontuur in hun Guardians of the Galaxy. Strategiefanaten kunnen aan de slag met Warhammer 40K: Dawn of War III en Switch-spelers krijgen onder meer Mario Kart 8 Deluxe voorgeschoteld. Voorts komen we eindelijk te weten wat Sniper Ghost Warrior 3 ervan weet te bakken en dan is er ook nog Little Nightmares waar we persoonlijk erg naar uitkijken.

Persona 5

PS3, PS4 | 4 april 2017

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (Episode 1)

pc, PS4, Xbox One, iOS, Android | 18 april 2017

Outlast II

pc, PS4, Xbox One | 25 april 2017

Sniper Ghost Warrior 3

pc, PS4, Xbox One | 25 april 2017

Warhammer 40,000: Dawn of War III

pc | 27 april 2017

Little Nightmares

pc, PS4, Xbox One | 28 april 2017

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch | 28 april 2017

Overige releases

4 april 2017

Drawn to Death (PS4)

PaRappa the Rapper Remastered (PS4)

5 april 2017

Paradigm (pc)

7 april 2017

LEGO City Undercover (pc, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Bulletstorm: Full Clip Edition (pc, PS4, Xbox One)

11 april 2017

Yooka-Laylee (pc, PS4, Xbox One)

18 april 2017

Full Throttle Remastered (pc, PS4, PS Vita)

20 april 2017

Syberia III (pc, PS4, Xbox One)

21 april 2017

The Silver Case (PS4)

24 april 2017

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (pc)

25 april 2017

Dragon Quest Heroes II (pc)

Pinstripe (pc, iOS)

What Remains of Edith Finch (pc, PS4)

28 april 2017

Dragon Quest Heroes II (PS4)

Puyo Puyo Tetris (PS4, Nintendo Switch)

Welke game(s) haal jij in huis?