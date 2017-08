Twee maanden zijn ondertussen gepasseerd sinds de release van de Xbox Game Pass op 1 juni 2017. Wat hebben we in die twee maanden geleerd en hoe ziet de toekomst eruit voor de service?

Wat is het?

Xbox Game Pass wordt omschreven als "Netflix voor Xbox games". Net zoals bij Netflix (en PlayStation Now) krijg je voor een bepaald bedrag per maand (9,99 euro om precies te zijn) toegang tot een digitale bibliotheek die tot de nok toe is gevuld met games.

Hoe werkt het?

In tegenstelling tot PlayStation Now (of Netflix) wordt de digitale content niet gestreamd naar je console. Je bladert op je console door de digitale bibliotheek en downloadt de games die je wil spelen. Het feit dat je de game volledig moet downloaden heeft natuurlijk het grote voordeel dat je vrij bent van lag en buffering wanneer je wil spelen, maar uiteraard moet je wel de schijfruimte (en bandbreedte) voor handen hebben om de games te downloaden. Op dat vlak is de service te vergelijken met 'The Vault' van EA Access.

Is de Game Pass ook te gebruiken op Xbox 360?

Het feit dat er heel wat Xbox 360-games in de selectie zitten, zou doen vermoeden dat de Xbox Game Pass ook op Xbox 360 kan worden gebruikt. Niets is echter minder waar. De service is enkel toegankelijk op Xbox One. De Xbox 360-games die je terugvindt in de bibliotheek, zijn allemaal backwards compatible games die (enkel en alleen) speelbaar zijn op je Xbox One.

Heeft dit invloed op Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold en de Xbox Game Pass staan volledig los van elkaar. Je hebt geen Xbox Live Gold nodig wanneer je Xbox Game Pass wil gebruiken. Als je ook de online multiplayer van een Game Pass game wil spelen, zal je uiteraard wel moeten beschikken over een actief Xbox Live Gold lidmaatschap. We hopen dat de Xbox Game Pass niet de kwaliteit van de Games With Gold content zal beïnvloeden, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Nieuwe toevoegingen

Elke maand wil Microsoft minstens 5 nieuwe games toevoegen aan het lijstje. Net zoals bij Netflix en andere streaming diensten, kunnen games echter ook worden verwijderd. Hoe vaak dit precies zal gebeuren, daar hebben we voorlopig nog het gissen naar. Wel weten we dat Microsoft pas ten vroegste in november 2017 games gaat beginnen verwijderen uit de selectie. In juli en augustus werd de digitale bibliotheek uitgebreid met onderstaande titels.

Juli

Dead Island Definitive Edition

Resident Evil 6

F1 2015

The Flame in the Flood

Guacamelee: Super Turbo Championship Edition

Bard's Gold

Monaco: What's Yours is Mine

Augustus

DiRT Rally

Dead Rising 3

Limbo

Ultratron

So Many Me

Metal Slug XX

Pharaonic

Is het iets voor mij?

Als je een beetje zoals ons bent, heb je een gigantische backlog die je waarschijnlijk niet meer in dit leven kan wegwerken waardoor Xbox Game Pass wat té veel van het goede zou zijn. Beeld je echter in dat je net een Xbox One hebt gekocht en daardoor nogal krap bij kas zit om er ook nog een stapel games voor te kopen. Voor 9,99 euro per maand kan je toegang krijgen tot een meer dan degelijke selectie Xbox games, wat voor veel nieuwkomers ongetwijfeld een godsgeschenk zal zijn.

Zoals je in bovenstaand artikel hebt kunnen lezen, is het sleutelwoord ‘afwachten’. Het aanbod van Netflix was ook niet geweldig toen de dienst gelanceerd werd en de service is ondertussen uitgegroeid tot een waar mekka voor liefhebbers van films en tv-series. Het is voorlopig nog wat koffiedik kijken naar hoe de service gaat evolueren; van welke kwaliteit zijn de games die worden toegevoegd en hoe hardvochtig/mild gaat Microsoft omgaan met het verwijderen van games uit de service.