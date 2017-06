De frontpage van 4Gamers staat altijd goed gevuld met het meest recente nieuws uit de wonderlijke wereld van videogames en dat nieuws is dan nog eens zeer gevarieerd ook. Er staat groot nieuws tussen, maar ook minder groot. Er staan ernstige berichten, maar ook luchtigere, omdat de wereld van games en gamers veel meer te bieden heeft dan enkel het serieuzere. Het is echter onbegonnen werk om elk leuk weetje, prentje of filmpje een eigen nieuwsbericht te geven, omdat deze zogenaamde fun-posts dan al snel het belangrijkere nieuws gaan verdrukken. De héél erg leuke nieuwtjes komen nog steeds in een eigen bericht op de front, maar voor al het overige kan je terecht in deze 4FUN-reeks. Het doel? Jullie minstens één keer per week voorzien van een hoop leuke filmpjes, screenshots, foto's en meer, uiteraard allemaal op een of andere manier gamegerelateerd. Ben je zelf iets leuk tegengekomen, aarzel dan niet het ons te laten weten.

Yes please!

Xbox One XL