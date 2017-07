Met het succes van de Nintendo Switch zou je denken dat Nintendo de 3DS-familie de rug toe keert. Niets is minder waar, want deze week verschijnt een gloednieuw toestel in deze familie. De 2DS XL is het grotere broertje van de 2DS en ontbreekt dus ook het stereoscopisch 3D-aspect. Nintendo gaf ons alvast de mogelijkheid om het toestel aan de tand te voelen.

Meteen zal opvallen dat de 2DS XL een clamshell design bevat en het dus gemakkelijk dichtgeklapt kan worden, wat niet het geval was bij diens kleiner broertje. Het toestel zal op 28 juli in twee varianten, zwart + turqouise en wit + oranje, verkrijgbaar zijn. De XL-benaming doet uiteraard vermoeden dat de schermpjes vrij groot zijn, namelijk 4,88 inch voor het bovenste scherm en 4,18 inch voor het onderste scherm. Dat zijn exact dezelfde afmetingen als de schermen van de 3DS XL. Er is geen verschil in resolutie ten opzichte van de andere toestellen in de 3DS-familie. Op zich niet zo een groot probleem, al is toch wel even wennen als je al een tijdje met de Nintendo Switch aan de slag bent.

De positionering van de knoppen op het toestel is lichtjes anders dan de andere toestellen uit de 3DS-familie. Aangezien er geen stereoscopisch 3D-effect is, ontbreekt deze slider op de 2DS XL en heeft men tevens de volume slider naar het onderste deel aan de linkerzijde van het toestel gebracht. Zaken als een home button, de C-stick en 2 extra schouderknoppen zijn allemaal aanwezig, waardoor je exact dezelfde besturing als een New 3DS (XL) voorgeschoteld krijgt. We merkten wel op dat de schouderknoppen iets minder aangenaam gepositioneerd zijn en allicht niet zo geschikt zijn voor erg lange speelsessies.

Enkele andere puntjes van kritiek zijn de stylus en het geluid. De bijgeleverde stylus is wel aan de zeer kleine kant en allesbehalve comfortabel voor lang gebruik. Hou hier dus rekening mee indien je van plan bent om stylus-intensieve games te spelen, al kan je natuurlijk gewoon even in de winkel een wat grotere en aangenamere stylus aanschaffen.

Voor het geluid vinden we twee luidsprekers aan de onderzijde van het toestel terug. De kwaliteit is nog wel redelijk, maar helaas zulen je handpalmen dit geluid stevig dempen en verstoren. Ook dit euvel is gemakkelijk te verhelpen door het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes, maar eigenlijk had Nintendo de luidsprekers beter gewoon aan weerszijden naast het bovenste scherm kunnen plaatsen.

Onder de motorkap vinden we verrassend genoeg dezelfde hardware als de New 3DS (XL) terug. Dit wilt zeggen dat de processor-snelheid flink is toegenomen ten ozpichte van de 2DS en de oudere 3DS. Toch weegt de nieuwe 2DS XL ongeveer hetzelfde als de normale 2DS, wat zeker interessant is voor de jongsten onder ons . Consoles zoals de 3DS XL en Nintendo Switch zijn voor hen misschien net wat te zwaar.

Amiibo-functionaliteit is aanwezig dankzij de ingebouwde NFC-chip en er wordt een 4GB Micro SD-kaartje meegeleverd. Die is nu gelukkig wel gewoon bereikbaar zonder het toestel open te schroeven. Naast de Micro SD-kaart slot vinden we een klassiek cartridge slot terug voor je 3DS- en New 3DS-games. Het is dus inderdaad zo dat de 2DS XL alle New 3DS-games (bijvoorbeeld: Xenoblade Chronicles 3D) kan afspelen en weergeven zonder stereoscopisch 3D-effect.

Links op de foto zien we de 2DS XL, terwijl we rechts de oudere 2DS zien.​



Qua batterijduur moet de 2DS XL niet onderdoen voor de rest uit de 3DS-familie. Concreet betekent dit een batterijduur van ongeveer 3 à 5 uren, naargelang de omstandigheden. De helderheid op maximum zetten en het activeren van wifi vormen logischerwijs een extra belasting op de batterij. Het goede nieuws is dat Nintendo, in tegenstelling tot bij de New 3DS en New 3DS XL, ditmaal wel een oplader in het pakketje meelevert.

Dat brengt ons dan ook meteen naar de prijs van het toestel en de huidige situatie van de 3DS-familie. Je kan een 2DS (inclusief oplader) voor ongeveer €99 in de winkel vinden, terwijl een New 3DS (zonder oplader) en New 3DS XL (zonder oplader) respectievelijk €169 en €199 zullen kosten.

De 2DS XL (inclusief oplader) bevat een richtprijs van €149. Hiermee positioneert het toestel zich in een zeer interessante positie voor zij die toch eens nieuwsgierig zijn naar hetgeen de uitgebreide bibliotheek aan 3DS-games nu net te bieden heeft. Er zijn nog een heleboel grote games (Metroid, Hey Pikmin!, Pokémon Ultra Moon & Sun, Monster Hunter Stories, Miitopia, Mario & Luigi) op komst, waardoor er nog heel wat leven in de 3DS-familie te bespeuren valt.