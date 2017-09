September is aangebroken. De jeugd gaat weer naar school het laatste kwartaal van het jaar is officieel van start gegaan. Dat betekent traditioneel ook grote releases. Zo krijgen we deze maand weer de traditionele clash tussen FIFA en PES. Voorts vieren we de terugkeer van Samus en verwelkomen we met Divinity: Original Sin II hopelijk weer een Belgische RPG-topper van formaat. Racefans kunnen dan weer aan de slag met Project CARS 2, terwijl fans van RTS met wat fantasy erbij kunnen uitkijken naar Total War: Warhammer II. Natuurlijk mogen we ook Knack 2 en Destiny 2 niet vergeten, en eind deze maand krijgen we eindelijk ook het charmante Cuphead voorgeschoteld.

Knack 2

PS4 | 6 september 2017

Destiny 2

PS4, Xbox One | 6 september 2017

Pro Evolution Soccer 2018

pc, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One | 12 september 2017

Divinity: Original Sin II

pc | 14 september 2017

Dishonored: Death of the Outsider

pc, PS4, Xbox One | 15 september 2017

Metroid: Samus Returns

3DS | 15 september 2017

Marvel vs. Capcom: Infinite

pc, PS4, Xbox One | 19 september 2017

Pokkén Tournament DX

Switch | 22 september 2017

Project CARS 2

pc, PS4, Xbox One | 22 september 2017

Total War: Warhammer II

pc | 28 september 2017

Cuphead

pc, Xbox One | 29 september 2017

FIFA 18

pc, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch | 29 september 2017

Overige releases

5 september 2017

Utawarerumono: Mask of Truth (PS4, PS Vita)

8 september 2017

LEGO Worlds (Switch)

Monster Hunter Stories (3DS)

12 september 2017

Rayman Legends: Definitive Edition (Switch)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana (pc)

14 september 2017

Hiveswap (pc)

15 september 2017

Ys VIII: Lacrimosa of Dana (PS4, PS Vita)

NHL 18 (PS4, Xbox One)

18 september 2017

The Solus Project (PS4, PSVR)

ECHO (pc, PS4)

19 september 2017

NBA 2K18 (pc, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch)

21 september 2017

SteamWorld Dig 2 (Switch)

22 september 2017

Dragon Ball Xenoverse 2 (Switch)

The LEGO Ninjago Movie Videogame (pc, PS4, Xbox One, Switch)

26 september 2017

Danganronpa V3: Killing Harmony (pc)

Raid: World War II (pc, PS4, Xbox One)

Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4)

Ruiner (pc, PS4, Xbox One)

29 september 2017

Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4, PS Vita)

29 augustus 2017

Absolver (pc, PS4, Xbox One)

ARK: Survival Evolved (pc, PS4, Xbox One)

Pillars of Eternity: Complete Edition (PS4, Xbox One)

Redout (PS4, Xbox One)

Windjammers (PS4, PS Vita)

Yakuza Kiwami (PS4)

Resident Evil: Revelations (PS4, Xbox One)

Welke game(s) haal jij in huis?