Er verschijnen elke week weer wat games of oude klassiekers in de Nintendo eShop en Virtual Console-afdeling van de eShop op de 3DS, Wii U en Switch. Aangezien gamers vaak de bomen door het bos niet zien, zullen we regelmatig proberen om het kaf van het koren te scheiden in een aantal kleinere reviews van heel wat eShop-titels. Zodoende krijgen jullie toch een vluchtige, maar duidelijke indruk over de interessante en minder interessante titels die de eShop van Nintendo rijk is.

SteamWorld Dig 2 (Image&Form, €19,99)

De studio Image & Form en SteamWorld-serie zijn intussen vrij bekende namen. De twee titels, SteamWorld Dig en SteamWorld Heist werden unaniem geprezen door ettelijke gamers en critici. Nu komt men op de proppen met een sequel in de vorm van SteamWorld Dig 2. Het prijskaartje ligt ditmaal wel een pak hoger dan het origineel, maar men belooft heel wat unieke en kwaliteitsvolle content af te leveren.

En dat is de studio gelukt ook. Daar waar het origineel eigenlijk gebruikt maakte van procudureel gemaakte levels (de wereld en grond om in te graven werden steeds willekeurig aangemaakt), kent SteamWorld Dig 2 een volledig handgemaakte wereld en ondergrond om te verkennen. Dat zorgt natuurlijk voor iets minder herspeelbaarheid, maar met een gemiddelde spelduur van 6 à 10 uren krijg je toch heel wat content voorgeschoteld. Bovendien zijn de omgevingen, puzzels en vijanden een pak unieker en uitdagender geworden.

Al gravend baan jij je een weg doorheen de verraderlijke ondergrond om op zoek te gaan naar allerhande geheimen en materialen, die je kan inruilen voor de broodnodige centjes. Met dit geld kan je nieuwe upgrades voor je huidig wapen- en graafarsenaal kopen. Metroidvania-gewijs zal je in de wereld ook heel wat nieuwe wapens en mogelijkheden ontdekken, die vervolgens op reeds verkende plaatsen nieuwe gebieden weten te openen.

SteamWorld Dig 2 is een perfect vervolg op het origineel. De handgemaakte wereld, uitdagende en leuke puzzels en prachtig vormgeven omgeving maken dit spel tot een absolute topper die liefhebbers van het genre en eigenaars van een Nintendo Switch zeker een kans moeten geven. 9/10

Golf Story (Sidebar, €14,99)

Wat hebben golf en rollenspellen met elkaar gemeen? Op het eerste zicht niet zo veel, maar er was een tijd dat Nintendo deze twee genres op een perfecte manier wist te combineren. Een van die games was Mario Golf op de GBA, alwaar de sport gecombineerd werd met verhaal, ervaringspunten en diverse werelden om in te golfen.

Laat dit nu ook de insteek van Golf Story zijn. Deze Switch exclusive geeft je de mogelijkheid om naar hartenlust in de open wereld en in wedstrijden te golfen. Onderweg kom je een heleboel gekke en unieke personages tegen die je heel wat quests en uitdagingen zullen aanbieden. Ook de erg mooi vormgeven 16-bit graphics maken de wereld zeer aangenaam om te verkennen.

Het golfen zelf mag dan niet spectaculair nieuw zijn of aanvoelen op vlak van gameplay, maar men heeft het op een vrij eenvoudige en leuke manier geïmplementeerd zodat zowel nieuwkomers als veteranen zonder enige problemen aan de slag kunnen met de titel. Heel wat RPG-elementen laten je toe ervaringspunten te verdienen, je statistieken te verbeteren en nieuw golfmateriaal aan te schaffen.

Golf Story is een erg leuke verrassing op de Nintendo Switch geworden. Voor een zeer schappelijk prijskaartje krijg je een zeer leuk golf-getint avontuur vol content en leuke momenten voorgeschoteld. Een must-have voor zij die in golf-games en rpg's geïnteresseerd zijn. 9/10

Pokémon Gold and Silver (Nintendo, €9,99)

Pokémon Goud en Zilver vormden vroeger de tweede generatie Pokémon-games en zullen ongetwijfeld heel wat nostalgie bij de gemiddelde 4Gamer opwekken. Nintendo brengt nu eindelijk deze klassiekers in originele vorm naar de 3DS. Je zal merken dat de games, ondanks het feit dat er 17 jaren gepasseerd zijn, nog steeds erg aangenaam en speelbaar zijn. Het verkennen van de nieuwe Johto-regio en het ontdekken van 100 nieuwe Pokémon-soorten is een hele boterham die we destijds voorgeschoteld kregen.

Echter zouden we wel stellen dat het herspelen van deze games voornamelijk voor de fans weggelegd is. Zij die Pokémon Gold and Silver nog nooit gespeeld hebben, kunnen beter op zoek gaan naar een Nintendo DS-exemplaar van de remakes Pokémon Heart Gold and Soul Silver. Deze remakes gaan namelijk gepaard met een veel modernere presentatie en gameplay, terwijl Gold en Silver voornamelijk een leuke nostalgietrip zou moeten vormen.