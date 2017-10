In de laatste maanden van het jaar is er doorgaans geen gebrek aan grote releases, dus ook dit jaar mogen we in oktober het een en het ander verwachten. Racefans hebben Forza Motorsport 7 en Gran Turismo Sport om naar uit te kijken, terwijl we ook een reeks veelbelovende sequels op ons bord krijgen met The Evil Within 2, Middle-Earth: Shadow of War, Wolfenstein II: The New Colossus en South Park: The Fractured but Whole. Voorts wordt met Assassin's Creed Origins nog eens een nieuwe hoofdgame in de Assassin's Creed reeks gelanceerd, inclusief heel wat aanpassingen aan de formule die de reeks nieuw leven zou moeten inblazen. Wie een Switch heeft, kijkt dan weer ongetwijfeld uit naar Super Mario Odyssey.

Forza Motorsport 7

pc, Xbox One | 3 oktober 2017

Middle-Earth: Shadow of War

pc, PS4, Xbox One | 10 oktober 2017

The Evil Within 2

pc, PS4, Xbox One | 13 oktober 2017

South Park: The Fractured but Whole

PS4 | 17 oktober 2017

Gran Turismo Sport

PS4 | 18 oktober 2017

Assassin's Creed Origins

pc, PS4, Xbox One | 27 oktober 2017

Super Mario Odyssey

Switch | 27 oktober 2017

Wolfenstein II: The New Colossus

pc, PS4, Xbox One | 27 oktober 2017

Overige releases

2 oktober 2017

Divided We Fall (pc)

3 oktober 2017

Battle Chasers: Nightwar (pc, PS4, Xbox One, Switch)

5 oktober 2017

A Hat in Time (pc, PS4, Xbox One)

Axiom Verge (Switch)

Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS4, Xbox One)

Raiden V: Director's Cut (pc, PS4)

6 oktober 2017

Layton's Mystery Journey (3DS)

Mario & Luigi: Superstar Saga + Browser's Minions (3DS)

10 oktober 2017

Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online (PS4)

Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4, Switch, PS Vita)

13 oktober 2017

Raid: World War II (PS4, Xbox One)

Chaos;Child (PS4, PS Vita)

17 oktober 2017

ELEX (pc, PS4, Xbox One)

Megaton Rainfall (PS4, PSVR)

WWE 2K18 (pc, PS4, Xbox One)

19 oktober 2017

Age of Empires: Definitive Edition (pc)

20 oktober 2017

Fire Emblem Warriors (3DS, Switch)

Syberia (Switch)

24 oktober 2017

Destiny 2 (pc)

25 oktober 2017

Hidden Agenda (PS4)

26 oktober 2017

Just Dance 2018 (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, Switch)

27 oktober 2017

Yomawari: Midnight Shadows (pc, PS4, PS Vita)

Welke game(s) haal jij in huis?