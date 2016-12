Sega heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Valkyria Revolution, dat onlangs voor een Westerse release in het tweede kwartaal van 2017 werd bevestigd. In de trailer maken we kennis met Balthus Greppenberg, Gustav Mechlenburg, Viktor Timashev en Gilouche Benckendorff, die samen ook bekend staan als de "Four Commanders" van het Empire, waartegen je het zal moeten opnemen. Elk hebben ze zo hun eigen speeltjes die ze meebrengen naar het slagveld.