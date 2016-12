Bandai Namco heeft tijdens een livestream de eerste gameplay getoond van de nieuwe Gundam Versus game die er zit aan te komen voor PS4. Concreet krijgen we twee matches te zien. Een Westerse release is voorlopig nog niet bevestigd, maar in Zuidoost-Azië wordt de game met Japanse voice-overs en Engelse ondertitels uitgebracht, dus voor fans is importeren mogelijk een optie.