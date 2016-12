Er is een nieuwe video verschenen van Birthdays the Beginning, dat wordt omschreven als een game die spelers een miniatuurtuin geeft om mee te spelen, en waar leven wordt gecreëerd dat vervolgens in die wereld evolueert. In de video zien we die evolutie gedurende 15 minuten aan de gang. De game zou normaal in maart 2017 verschijnen, maar de release werd onlangs uitgesteld naar mei.