In een nieuwe trailer van Nights of Azure 2 krijgen we niet alleen de nodige actie te zien van de zogenaamde Lily's, ook krijgen we enkele intieme badscènes tussen de meisjes voorgeschoteld. Ook Arnice, de protagonist van de eerste game, komt even piepen. In Japan verschijnt Nights of Azure 2 in februari 2017 voor PS4 en PS Vita. Daarna komt de game ook naar het Westen.