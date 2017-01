Onlangs was er op de Japanse televisie een documentaire te zien naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Dragon Quest reeks. Daarbij kwam ook het nieuwe Dragon Quest XI even aan bod. Zodoende kregen we naast wat nieuwe beelden ook wat nieuwe info. In de game zal je op een draak kunnen vliegen. In dat opzicht lijkt dit concept gelijkaardig als de flying mounts in Dragon Quest X, al is Dragon Quest XI natuurlijk geen MMO. Verder komen we te weten dat spelers zullen kunnen kamperen om hun levens- en magiemeter te herstellen. Kamperen maakt het ook mogelijk om bepaalde zaken te smeden, te bidden tot de godin, en een gebied te bewaken.