De modders achter modding tool OpenIV hebben een teaser de wereld ingestuurd waaruit blijkt dat ze bezig zijn om Liberty City, de fictieve recreatie van New York die de setting was voor GTA III en GTA IV, in GTA V te krijgen. Opvallend is dat Liberty City via de mod niet gewoon de plaats van Los Santos of Blaine County zal innemen, maar in plaats daarvan gewoon over de zee te vinden zal zijn. Je zou dus gewoon over het water kunnen vliegen (en mogelijk ook varen) om van Los Santos naar Liberty City te gaan en omgekeerd.

Om gebruik te maken van deze mod zal je een speciale converter tool moeten downloaden en je zal eveneens in het bezit moeten zijn van zowel GTA IV als GTA V. De mod transformeert het Liberty City van GTA IV namelijk naar een kopie in GTA V. Dit om verschillende redenen. Liberty City neemt om te beginnen erg veel plaats in en voorts hebben de modders geen distributierechten, dus om een takedown van Rockstar of rechtszaken te vermijden maakt men gebruik van een feitelijke versie van GTA IV zelf. Ook is het zo dat de mod singleplayer only is, aangezien Rockstar geen mods toelaat voor GTA Online.

Een concrete releasedatum voor de mod is er nog niet, maar de modders doen er naar eigen zeggen alles aan om de mod zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. In de teaser trailer heeft men het ook over "coming soon".