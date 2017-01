Het koeienlevel in Diablo is doorheen de jaren een eigen leven gaan leiden en bij Blizzard zijn ze het nog niet vergeten. Om de twintigste verjaardag van Diablo te vieren, werd het level nu ook overgebracht naar World of Warcraft. Het level is wel verborgen en blijkbaar moet je er wat goblins voor doden op de Broken Isles. Daarna kan je aan de slag met het uitmoorden van heel wat vee. Als je de Cow King te pakken krijgt, dan krijg je een item waarmee je het theme van Tristram kan spelen. Je moet er wel snel bij zijn, want het event stopt op 11 januari.