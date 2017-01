Je weet het of je weet het niet, maar in Ghana worden heel wat films gemaakt. Net zoals bij Bollywood hebben ze er zelfs een speciale naam voor: Kumawood. Enkele jaren geleden maakten ze al een film rond Predator en nu is het de beurt aan Mortal Kombat. Als je onderstaande trailer bekijkt en weet dat de film met bijna geen budget in elkaar wordt gebokst (hehe), dan verklaart dat meteen een hele hoop.