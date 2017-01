NVIDIA heeft GeForce NOW aangekondigd voor pc en Mac. Het betreft een game streaming service die in maart gelanceerd wordt en je on demand games aanbiedt die vanaf hardware van NVIDIA zelf gestreamed worden naar de hardware van de gebruiker. Het concept is inmiddels wel bekend: doordat de feitelijke rekenkracht elders zit, kunnen games ook op minder sterke configuraties gespeeld worden.

In het geval van GeForce NOW biedt NVIDIA twee opties aan. Je kan kiezen voor een GTX 1060 of een GTX 1080 pc als bron waarvan gestreamed wordt. In beide gevallen betaal je 25 dollar, maar daarvoor krijg je bij de GTX 1060 optie 20 uur gametijd, terwijl je bij de GTX 1080 optie slechts 10 uur kan spelen. Hoewel louter wat prijs betreft misschien nog wel iets gezegd kan worden voor dit model, wordt er toch vooral ook wat verontwaardigd gereageerd door de gaming community. We zijn het immers eerder gewend om gewoon een maandelijks of jaarlijks bedrag te betalen, waarvoor je dan onbeperkt toegang krijgt tot games.

Afwachten dus wat dit model zal geven en welke kwaliteit effectief afgeleverd zal kunnen worden, maar hoe dan ook is het een mooi vooruitzicht dat het in principe mogelijk wordt zonder veel problemen high-end games in volle glorie te spelen op pakweg een laptop met enkel integrated graphics, op voorwaarde dat je internet het aan kan natuurlijk.