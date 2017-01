De Complete Edition van The Flame in the Flood komt op 17 januari naar PS4, zo is aangekondigd via een nieuwe trailer. De Complete Edition bevat een director's commentary, gameplayverbeteringen, een dynamic theme en enkele avatars.

The Flame In The Flood verscheen eerder al via Steam en draait rond een meisje en haar hond, die trachten te overleven nadat de maatschappij in elkaar is gestort. De game begon als Kickstarter project.