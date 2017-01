In april 2015 al zei David Braben, CEO van Frontier, dat er nog heel wat te ontdekken viel voor spelers van Elite: Dangerous, waarna spelers mysterieuze buitenaardse artefacten etc. ontdekten die leken te hinten naar de Thargoids. De Thargoids zijn een mysterieus alien ras dat in de oude Elite games opdook, maar in Elite: Dagerous zijn ze altijd afwezig gebleven, los van de hints natuurlijk. In de zomer van vorig jaar doken plots mysterieuze probes op die een signaal uitzonden dat opnieuw leek te hinten naar de komst van de Thargoids, en nu zijn ze voor het eerst echt gespot.

Het "first contact" is te zien in onderstaande video (8:25) en sindsdien zijn nog meer van deze ontmoetingen op beeld vastgelegd. Wat we exact zien, is wel niet duidelijk. Gespeculeerd wordt dat we slechts een soort verkenningseenheid van de Thargoids zien, en dat het er daarom voorlopig nog vredig aan toegaat. De Thargoids staan namelijk bekend als moordmachines die geen genade kennen. Binnen de community van Elite: Dangerous wordt dan ook de vraag gesteld wat men moet doen, aangezien met denkt te zwak te staan om het tegen de aliens te kunnen opnemen.