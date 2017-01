Later deze maand verschijnt Conan Exiles via Steam Early Access en in afwachting daarvan heeft Funcom een nieuw dev diary de wereld ingestuurd. Daarin wordt gefocust op de bouwmogelijkheden die je hebt in de game. Je kan namelijk een geheel eigen stad bouwen, die je dan natuurlijk ook moet verdedigen tegen vijanden. Zelf kan je ook steden van andere spelers aanvallen, al zal je daar wel het juiste wapentuig voor moeten hebben.