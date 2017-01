Bij Razer proberen ze de laatste tijd innovatief uit de hoek te komen en CES is dan de perfecte gelegenheid om je nieuwste snufje te tonen. Met hun laptop met 3 schermen is Razer er alleszins in geslaagd om de aandacht te trekken.

De Project Valerie laptop van Razer is een dikkere versie van de Razer Blade Pro van 2016, de krachtigste laptop die Razer tot nu toe op de markt heeft gebracht. De extra dikte is er omdat twee extra 17.3-inch 4K IZGO displays achter het hoofdscherm zitten. Met een druk op een knop komen ze automatisch tevoorschijn en worden ze opgelijnd met het hoofdscherm.

Voorlopig is Project Valerie nog een concept en het is niet duidelijk in hoeverre deze laptop ooit echt op de markt zal komen. Voorts zouden we ons hoe dan ook aan een stevig prijskaartje moeten verwachten. De 2016 Razer Blade Pro kostte al 3700 dollar, en dat was dan nog de goedkoopste versie. Project Valerie zou vermoedelijk om en bij de 5000 dollar kosten, al weet je natuurlijk niet hoe prijzen evolueren in de komende jaren. Verder is het de vraag welke hardware Project Valerie met zich mee moet krijgen om alles te realiseren wat beloofd wordt. De GTX 1080 van de 2016 Razer Blade Pro kon namelijk wel 4K op één scherm toveren, maar 12K is mogelijk iets te veel van het goede.