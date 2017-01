Bandai Namco heeft een nieuwe gameplay video van Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto online gegooid. Daarin krijgen we ruim 7 minuten gameplay te zien en concreet gaat het dan vooral om gevechten, waarbij enkele tips & tricks uit de doeken worden gedaan. Zo wordt aangeraden de meters goed in het oog te houden en wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om op het juiste moment aan te vallen en te verdedigen. Agressief spelen kan ook zeker zijn vruchten afwerpen.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto verschijnt begin februari voor pc, PS4 en Xbox One.