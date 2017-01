Binnen enkele weken verschijnt Knee Deep van ontwikkelaar Prologue Games voor PS4 en Xbox One. In die game onderzoek je met drie verschillende personages de zelfmoord van een acteur. Het lot van een aantal personages in de game is afhankelijk van de keuzes die je als speler maakt doorheen het spel. Op 31 januari kan je met Knee Deep aan de slag op PS4. Wie op Xbox One wil spelen, die moet wachten tot 3 februari.