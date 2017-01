Dead or Alive 5: Last Round - Core Fighters, de free-to-play versie van Dead or Alive 5: Last Round, heeft wereldwijd de mijlpaal van 8 miljoen downloads gehaald, zo heeft Koei Tecmo laten weten. Om dat te vieren werd niet alleen onderstaande trailer de wereld ingestuurd, ook wordt Mila gratis uitgedeeld aan wie PlayStation Plus heeft, zij het slechts tot 7 februari.