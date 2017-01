Horrorgame Husk is voorzien van een releasedatum, zijnde 3 februari. De game verschijnt dan via Steam en is het werk van UndeadScout en IMGN.PRO, dat we kennen van Kholat. Husk zou een ode zijn aan klassieke horrorgames als Silent Hill, wat onder meer blijkt uit het feit dat het stadjes waar het spel zich afspeelt Shivercliff heet. Verder zou de game iets actievoller zijn dan Kholat, in die zin dat nu ook vuurwapens en melee combat van de partij is.

In Husk gaat een echtgenoot en vader in Shivercliff op zoek gaat naar zijn gezin na een treinramp. Naarmate je het stadje verder verkent, leer je ook jezelf beter kennen, en daal je af in je mentale onderbewustzijn, waar demonen zich lang schuil hebben gehouden na een jeugd vol huiselijk geweld.