Een maand geleden werd door Koei Tecmo aangekondigd dat zowel Nights of Azure als Atelier Sophie op 7 februari zouden verschijnen via Steam en nu hebben beide games in dat kader ook een Steam-trailer gekregen. Koei Tecmo lijkt een offensief richting pc-gamers in te zetten, dus mogelijk volgen nog meer RPG's die we doorgaans enkel op platformen van Sony terugvinden.